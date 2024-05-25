"الإسلامي" يحصد جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية للعام 2024

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أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومقرها البحرين، عن فوز البنك الإسلامي الأردني بالجائزة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمات البنك وإنجازاته البارزة في المسؤولية المجتمعية والاستدامة بين المصارف الإسلامية العربية، وذلك في ختام أعمال مؤتمر وجائزة الشراكة والمسؤولية المجتمعية الثامن للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للعام 2024 الذي أقيم في دولة الكويت، وبمشاركة خبراء ومتحدثين في مجال الصيرفة الإسلامية والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية لتكريم المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية الأكثر تأثيراً بمبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في المنطقة العربية، وذلك في الثالث عشر من أيار (مايو) الحالي.وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ للبنك الإسلامي الأردني "نعتز بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تعد تقديراً لإنجازات مصرفنا في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك لتنفيذه سنوياً العديد من الانشطة والمبادرات حول الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المنبثقة عن استراتيجية البنك للاستدامة، مع الالتزام بإصدار تقريرعن نشاطات البنك في الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI) واستناداً لمبادئه ورسالته وتحقيقاً لواجبه تجاه قضايا المجتمع".وبين أن هذه الجائزة تؤكد استمرارية نجاح البنك وقدرته على التميز، سواء في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أو العمل المصرفي الإسلامي لتضاف الى الجوائز الأخرى التي يحصدها البنك سنوياً والتي تعطي الدافع للاستمرار في التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.علماً أن البنك الإسلامي الأردني سبق أن حصل من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على جائزة المؤسسة المالية الملتزمة في المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية للعام2017 (التزام).