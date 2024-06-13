 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"يانغو بلاي" يصل لأرض النشامى

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"يانغو بلاي"

بعد نجاح إطلاقه في دول الخليج العربي في شباط/فبراير 2024، وتحقيق مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز المركز الأول خلال شهر رمضان؛ تعلن شركة "يانغو" الرائدة في تحويل التقنيات العالمية إلى تجارب محلية عن وصول خدمات تطبيق "يانغو بلاي" إلى الأردن  ويمكن للمشتركين إمكانية الوصول إليه عبر المنصات و متاجر تحميل التطبيقات على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون كافة.

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و"يانغو بلاي" أول تطبيق يضم خدمات ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين تقنيات بث الفيديو والموسيقى والألعاب المصغرة في مكان واحد.

يقدم تطبيق "يانغو بلاي" مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك العروض الأولى الحصرية من الأفلام والمسلسلات العربية والعالمية، والموسيقى المُخصّصة، والألعاب المصغرة التفاعلية، معززة بواسطة المساعد الصوتي العربي القائم على الذكاء الاصطناعي (ياسمينة).

ومن أبرز ابتكارات "يانغو بلاي" هي "أجوائي"، وهي ميزة فريدة ضمن قسم الموسيقى تتكيف مع تفضيلات الموسيقى للمستخدم أثناء الاستماع. على عكس قوائم التشغيل التقليدية التي تقدم قائمة ثابتة من الأغاني.

تتكيف توصيات "أجوائي" المستمرة ديناميكيًا مع تفضيلات المستمع المباشرة مع مراعاة مزاجية كل أغنية، على اعتبار أن التطبيق يستخدم خوارزمية متقدمة تأخذ في عين الاعتبار أكثر من ألف متغير يتوافق تمامًا مع تفضيلات المستمع المحددة والحالة المزاجية وتفاعلاته التاريخية للأغاني داخل التطبيق.

واحتفاءً بإطلاق التطبيق في الأردن، يقدم "يانغو بلاي" قسما خاصا للألعاب وقسما موسيقيا يعرض الأغاني الأردنية الخالدة والليالي الأردنية.

خدمة "ياسمينة" المساعِدة الذكيّة الناطقة بالعربية

“ياسمينة” هي المساعِدة الذكيّة المدمجة في تطبيق “يانغو بلاي” والتي تتحدث مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز تجربتهم الترفيهية، ياسمينة تتميّز بقدرتها على التواصل مع المستخدم باللهجة الخليجية وفهمها الكامل لها، وهي تقترح الأغاني المختلفة وتستطيع تشغيل آيات من القرآن الكريم وتزويد المستخدم بالتواريخ الهجرية وتجيب عن جميع تساؤلاته، بدءًا من حالة الطقس اليوم ووصولًا لمواعيد الصلاة في أي مكانٍ في العالم. تساعد ياسمينة المستخدم بإرشاده خلال تجربته في “يانغو بلاي” لجعلها تجربة ترفيهية فريدة من نوعها.

 

"يانغو سيتي": انشئ مدينتك الشخصية المخصصة

"يانغو بلاي" يتجاوز حدود الترفيه، حيث يتيح للمستخدم بناء مدينة شخصية داخل التطبيق لإنجاز المهام المختلفة، مثل مشاهدة الأفلام ولعب الألعاب، وذلك لإنشاء المباني والشخصيات الحصرية واستكشاف أحياء مختلفة ترتبط بميزات ترفيهية متنوعة.

هذه الميزات المثيرة تضيف عمقًا وتفاعلًا إلى تجربة "يانغو بلاي"، لتضمن أن يمتلك المستخدم رحلة ترفيهية ممتعة ومجزية سواء كنت تستكشف مدينتك الشخصية أو تستمتع بالألعاب الصغيرة.

"يانغو بلاي" يعلن عن فرصة خاصة للمستخدمين تعزيز تجربتهم في بناء المدن بوجود تصميمين من الزينات الحصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإطلاق منصته في الأردن. من 16 وحتى 23 حزيران/يونيو، سيحصل المستخدمون الذين يسجلون الدخول خلال العطلة على زينة الخروف. بالإضافة إلى ذلك، واحتفالا بإطلاقه في الأردن، سيتلقى المستخدمون أيضا زينة البترا التي تمثل واحدة من عجائب الدنيا السبع، والتي تضيف بتاريخها الفريد لمسة من التراث الأردني إلى مدينتهم الافتراضية.

 أفلام حصرية لعيد الأضحى

مجموعة مثيرة من الأفلام الحصرية خلال عيد الأضحى المبارك يقدمها "يانغو بلاي"،  يتبع مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون والمتورطين في أنشطة إجرامية تؤدي إلى عواقب خطيرة. والفيلم من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، يسرا، ودينا الشربيني. ويعد الفيلم ناجحا في شباك التذاكر وأكبر فيلم يعرض في دور العرض لهذا العام.

أيضًا، يُعرض خلال عيد الأضحى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، كوميديا رومانسية تتحدث عن زوجين تتغير حياتهم عندما يفتح بوابة إلى عوالم موازية. والفيلم من إخراج أحمد الجندي وتأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، و هنا الزاهد، ومحمد ثروت، ويتضمن هذا الفيلم الحصري الناجح أغنية "يا ابن المحظوظة" لأحمد سعد.

عند الانضمام إلى تطبيق "يانغو بلاي" السوبر، يحصل كل مستخدم على فترة تجربة مجانية لمدة 30 يومًا، يليها اشتراك مدفوع يتضمن خطة الأسعار 2.99 دولار شهريًا لنظام iOS، و2.1 دينار أردني شهريًا لأندرويد. ويوفر هذا الاشتراك وصولا غير محدود إلى مكتبة "يانغو بلاي" الواسعة من المحتوى الحصري، والموسيقى المخصصة، والألعاب المصغرة التفاعلية، والتجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق له حول إطلاق التطبيق السوبر، قال مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "يانغو بلاي" رومان شيمانسكي "نحن متحمسون لجلب يانغو بلاي إلى الأردن، حيث نقدم تجربة ترفيهية ثورية تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب المصغرة، كلها مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هدفنا هو توفير رحلة ترفيهية متنوعة مخصصة للمستخدمين، تثريها بالمحتويات الحصرية. ونتطلع إلى تعزيز المشهد الترفيهي في الأردن وربط الجماهير بأفضل المحتويات الإقليمية والدولية".

وللمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع "يانغو بلاي" أو بتنزيل تطبيق"يانغو بلاي" الرائع المتوفر على متجر "جوجل بلاي" ومتجر تطبيقات "آبل"لبدء فترة التجربة المجانية واستكشاف مجموعة الأفلام الواسعة المتاحة.

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