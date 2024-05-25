بنك الإسكان يطلق "Iskan Young" لعملائه من (7-17) عاما

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أعلن بنك الإسكان عن الإطلاق الرسمي لتطبيق Iskan Young، وهو تطبيق بنكي على الهواتف الذكية، يقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية مع العديد من الميزات الحصرية لمستخدميه من عملاء Iskan Young الذي يستهدف الفئة العمرية من (7-17) عاماً.وقد جاء تطوير وإطلاق التطبيق لتلبية التطلعات الرقمية للجيل القادم في مجال الخدمة المصرفية المقدمة لهم، وإتاحة الفرصة للاستفادة من العديد من المزايا لكل من الأهل والأبناء، وتمكين عملاء Iskan Young من الاستمتاع بتجربة مصرفية مميزة بما يناسبهم ويلائم أسلوب حياتهم ومتطلباته.ومع إطلاق تطبيق Iskan Young، يتيح البنك لعملائه من (7-17) عاما إمكانية تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية والذي يتم تفعيله عند قيام الأهل بفتح الحساب إلكترونياً من خلال تطبيق Iskan Mobile الخاص بهم دون الحاجة لزيارة الفرع وإيداع حد أدنى للرصيد، مع الاستفادة من الإعفاء من عمولة تدني رصيد الحساب، إضافة إلى تمكين عملاء Iskan Young من إنجاز العديد من العمليات المصرفية بأسلوب عصري وبسيط أينما كانوا وفي أي وقت، مما يلبي احتياجاتهم بأعلى سرعة وبأقل جهد، إلى جانب الاستفادة من خدمات عدة تسهم في بناء ثقافة ومهارات إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي لمستقبلهم.ويقدم التطبيق باقة من الخدمات المتنوعة التي تشتمل على: إجراء التحويلات المالية، والدفع الإلكتروني، والاستعلام عن الحركات البنكية والأرصدة، بالإضافة إلى خدمة طلب المال من ذوي المستخدم مباشرة، وطلب ملصقات بتصاميم خاصة لبطاقات الدفع المباشر التي يمكن تحديد سقوفها من قبل التطبيق الخاص بذوي المستخدمين.أما في ما يتعلق بالخدمات الخاصة بالثقافة المالية، فيسهم التطبيق في زيادة الوعي المالي للمستخدمين وتعزيز قدرتهم على الادخار والإنفاق السليم؛ حيث يقدم مواد تعليمية تغطي العديد من جوانب المعرفة المالية، بما في ذلك كيفية إجراء العمليات المصرفية، وإعداد الميزانية الشهرية للمصروفات، وكيفية وضع أهداف توفير الأموال عبر خاصية Saving Goals، وكيفية إدارة الأموال وإنفاقها بكفاءة، وغيرها.وتعزيزاً لمزايا التطبيق، وفي خطوة يكافئ فيها بنك الإسكان عملاء Iskan Young لديه على تبنيهم لخدماته الإلكترونية، فإنه يمنح مستخدمي التطبيق المكافآت ونقاط الولاء على العمليات المصرفية المنفذة، بالإضافة لتوفير القسائم الشرائية التي تناسب متطلباتهم.ويعبر إطلاق تطبيق Iskan Young عن الالتزام المتواصل لدى بنك الإسكان بتطوير المنتجات والخدمات والحلول التي تسهل تفاصيل الحياة لعملائه على اختلاف فئاتهم وشرائحهم بالتركيز على جيل المستقبل. هذا ويتماشى إطلاق التطبيق مع برنامج التحول الرقمي الاستراتيجي لدى البنك، والذي يواصل مع خططه توجهه نحو الأدوات التقنية في المعاملات المصرفية، وهو ما يضمن تقديم تجربة مصرفية تتميز بالبساطة والذكاء والأمان والراحة والابتكارية والطابع الشخصي.