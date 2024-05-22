شركة أمنية وشركة طلال أبو غزاله للتقنية يعلنان عن شراكة استراتيجية

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في إطار التزامها المستمر بالابتكار والتميز، أعلنت شركة أمنية عن إبرامها اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة طلال أبوغزاله للتقنية "تاج تك" إحدى شركات مجموعة طلال أبوغزاله العالمية.وتهدف اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخراً إلى دمج عروض الجيل الخامس فائقة السرعة وعروض الفايبر التي تقدمها شركة أمنية مع خدمات مجموعة طلال أبو غزالة الواسعة في مجال التحول الرقمي، وبما يوفّر حلولا تكنولوجية متكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملاء الشركة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: "يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مع مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، والتي نسعى من خلالها إلى توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات عملائنا المتزايدة في مجال التحول الرقمي".وأشار قمحيه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة ويسهم بشكل فعّال في تعزيز الابتكار والنمو في المجالات التكنولوجية والمهنية على المستوى العالمي.من جانبه، قال سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، إن المجموعة متحمسة للعمل مع شركة أمنية الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، آملا أن تساهم هذه الشراكة في دعم عملاء الشركة وتمكينهم من الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة وحلول مبتكرة وفعالة تثري تجاربهم الرقمية.وأكد سعادة الدكتور أبوغزاله على أهمية هذه الاتفاقية، كونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن المجموعة ستسخّر كافة الإمكانيات وتقديم ما يلزم من استشارات لخدمة المصالح الوطنية.وشدد الدكتور أبوغزاله على ضرورة مواكبة التطورات المعرفية التي شملت جميع القطاعات، مع ضرورة الاستفادة من الثورة الحاصلة في مجال "البرمجة التفاعلية" وتوظيف هذه التقنيات الحديثة في التحول الرقمي.وتعليقاً على هذه الشراكة، قال خلدون سويدان رئيس الدائرة التجارية، نُعرب عن سعادتنا الغامرة بتوقيع هذه الشراكة مع شركة طلال أبوغزاله للتقنية "تاج تك". ونؤمن بأن هذه الشراكة ستُساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وتلبية احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات."تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية تعد أول مشغل اتصالات أردني يطلق خدمات الجيل الخامس تجارياً في المملكة في شهر نيسان من العام الماضي 2023 ، وذلك في 3 محافظات رئيسة هي؛ العاصمة عمّان والزرقاء وإربد، وتغطي اليوم محافظة العقبة والمفرق وبحجم استثمار بلغت كلفته نحو 100 مليون دولار للعام الحالي، ويتوقع أن يرتفع حجم استثمارات الشركة في هذا خدمات الجيل الخامس خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 400 مليون دولار تتوزع على الأجهزة والمعدات والتقنيات والإعلانات وقنوات البيع اللازمة للخدمة، فضلاً عن الاستثمار بالموارد البشرية لضمان تقديم الخدمة وإدامتها.