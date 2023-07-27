الخميس 27 تموز 2023
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كيا تحقق رقما قياسياً لأكبر عدد من الجوائز التي حصلت عليها علامة تجارية في عامٍ واحد

كيا
كيا
كيا تحقق رقما قياسياً لأكبر عدد من الجوائز التي حصلت عليها علامة تجارية في عامٍ واحد وذلك وفق "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" ("أبيل" APEAL) التي أجراها معهد أبحاث السوق الأمريكي "جاي.دي. باور" J.D. Power.اضافة اعلان

حصدت كيا عدد من جوائز "أبيل" من جاي.دي.بور خلال عامٍ واحد، في إنجازٍ لم تحققه أي علامة تجارية في تاريخ "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" والممتد على مدار 28 عاماً.

في عام 2023 نالت سيارات كيا EV6و Telluride و Forte و Carnival و Stinger و K5 و Rio جوائز الأفضل في فئتها
حصلت كيا في عامٍ واحد على أكبر عدد من جوائز "أبيل" من جاي.دي.بور لعام 2023 لدراسات الجودة الأولية الأمريكية لعام 2023 وذلك مقارنة بأي علامة تجارية أخرى في القطاع.

سجلت كيا أمريكا رقما قياسياً لأكبر عدد من الجوائز التي حصلت عليها علامة تجارية في عام واحد في إطار "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها ("أبيل" APEAL) التي أجراها معهد أبحاث السوق الأمريكي "جاي.دي. باور"، حيث احتلت سبعة طرازات من كيا المرتبة الأولى في فئتها، وهي أكبر جائزة لمصنع واحد في تاريخ دراسة "أبيل"الممتد على مدار 28 عاماً. وتأتي هذه الجوائز في أعقاب حصول كيا على أكبر عدد من الجوائز في دراسة الجودة الأولية (IQS) لعام 2023 والتي سبق أن تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

للسنة الثانية على التوالي، حصلت ثلاثة طرازات من كيا على مرتبة الشرف الأولى في فئتها، بما في ذلك سيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل (أكثر سيارات الدفع الرباعي المدمجة جاذبية)، وسيارة كيا Carnival (الميني فان الأكثر جاذبية) وسيارة كيا  K5(السيارة متوسطة الحجم الأكثر جاذبية).

إضافةً إلى ذلك، احتلت أربعة طرازات من كيا المرتبة الأولى في فئتها، بما في ذلك سيارة Telluride(أكثر سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم جاذبية)، وسيارة Forte(السيارة المدمجة الأكثر جاذبية)، وسيارة Rio (السيارة الصغيرة الأكثر جاذبية) وسيارة Stinger (السيارة الفاخرة متوسطة الحجم الأكثر جاذبية).

ولقد حصلت جميع هذه المركبات السبع على تصنيف متميز باعتبارها، الأكثر جاذبية من حيث تجربة السائق. كما احتلت المرتبة الأولى فيما بتعلق برضا السائق، وذلك في إطار "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" ("أبيل" APEAL) التي أجراها معهد أبحاث السوق الأمريكي "جاي.دي. باور" J.D. Power لعام 2023.

وقال ستيفن سنتر، مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيا أمريكا: "يُشكل هذا الإنجاز الجديد للعلامة التجارية التي تمكنت من الحصول على أكبر عدد من الجوائز من قبل "جاي. دي. باور" في كل من "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" و"دراسة الجودة الأولية "لعام 2023، دلالة واضحة على مكانة كيا وموقعها الريادي ليس فقط في صناعة السيارات، ولكن أيضاً في إطار مسيرة التحول الكهربائي. توفر سياراتنا مستوى عالمي من الجودة والثبات والتكنولوجيا التي يتطلع اليها المستهلك، وتظهر "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" من "جاي. دي. باور" سعينا المستمر لتقديم المزيج الصحيح من الميزات والخصائص عبر خطوط إنتاج طرازات متعددة".

تستند "دراسة أداء السيارات وتصنيعها وتصميمها" APEAL الأمريكية لعام 2023 إلى ردود فعل وآراء 84,555 شخصاً من مالكي سيارات طرازات عام 2023 الجديدة الذين تم طرح الأسئلة عليهم بعد 90 يوماً من ملكيتهم للمركبة. وأُجريت هذه الدراسة خلال الفترة الممتدة من فبراير حتى مايو 2023، بناءً على المركبات المسجلة من نوفمبر 2022 حتى فبراير 2023.
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