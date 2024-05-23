 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يزور شركة سنيورة مع وفد رفيع المستوى

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وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يزور شركة سنيورة
تشرّفت شركة سنيورة للصناعات الغذائية بزيارة كريمة من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، برفقة معالي نائب الوزير لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، وبحضور عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية في غرفة صناعة الأردن، السيد محمد وليد الجيطان، ورئيس المجلس الإدارة السيد طارق العقاد.اضافة اعلان

 وقدم الرئيس التنفيذي السيد مجدي الشريف عرضا تتضمن نبذة عامة عن تاريخ الشركة وخطهها التوسّعية والاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل إقامة مصنع في مدينة جدة.

تهدف الزيارة إلى الاطلاع علىتجربة الشركة الرائدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار تعزيزالتنمية الاقتصادية، كما تعبّرعن دعم قوي من الجانب السعودي، وتؤكد التزام المملكة بتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين.
بدورها تعرب شركة سنيورة عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للوفد السعودي والأردني وتثمّن عاليا هذه الزيارة الكريمة.
إن اختيار سنيورة ضمن برنامج زيارة الوفد السعودي الى الأردن يعبّر عن تقدير كبير لتجربتها المتميزة في قطاع التصنيع الغذائي على المستوى الإقليمي والذي يحمّلنا مسؤولية مضاعفة باستمرار مسيرة النجاح و التطور و التوسع التي مضى على انطلاقتها أكثر من ١٠٠ عام ، و تشكل حافزًا قويًا لنا لتعزيز تواجدنا في الأسواق المحلية والإقليمية.
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