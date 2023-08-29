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أعراض ضربة الشمس عند الكبار والأطفال



ما هي ضربات الشمس؟



أسباب ضربة الشمس



أعراض ضربة الشمس عند الكبار



أعراض ضربة الشمس عند الأطفال



علاج ضربة الشمس



نصائح هامة لتجنب الإصابة بضربات الشمس



ضربة الشمس هي حالة طبية تحدث نتيجة لتعرض الجسم لأشعة الشمس بشكل مفرط ولفترة طويلة، وهي شكل من أشكال الإجهاد الحراري، وتُعتبر أكثر خطورة منه، لأنها قد تؤدي إلى الوفاة نتيجة لحدوث اضطرابات في وظائف الجسم والأعضاء، جراء التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة، وعدم قدرة الجسم على التعامل معها.تحدث عندما يتجاوز مستوى التبريد الطبيعي للجسم، والذي يتكون من عملية التبخير الناتجة عن العرق والتنفس، ويصبح غير قادر على تحمل درجة الحرارة المرتفعة، فعندما يتعرض الجسم للشمس يتم ازدياد نسبة إنتاج الحرارة في الجسم ويكون من الصعب عليه تحملها، وبالتالي يصبح الجسم ساخنًا للغاية وتتخطى حرارته 40 درجة مئوية وأكثر، وتهدد حياة الشخص بشكل كبير.يمكن أن تُصيب كبار السن أو الصغار، وأيضاً الشباب خاصة الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في مجالات شاقة ويتعرضون مباشرة لأشعة الشمس أو درجات حرارة عالية، و حال إصابة الشخص بها فمن الضروري معالجتها بشكل فوري، لتجنب إلحاق الضرر بأعضاء الجسم المختلفة خاصة القلب والدماغ.هناك العديد من العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس وتشمل:●التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة دون وجود حماية كافية أو مناسبة، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الجسم، يتوقف العرق، ويحدث اضطراب في وظائف الجسم.●التهوية المناسبة من أسباب الإصابة بضربة شمس، حيث أن عدم توفر تهوية مناسبة في الأماكن المغلقة، يصبح الجسم غير قادر على التخلص من الحرارة الزائدة ويؤدي إلى تراكمها داخل الجسم.●الجفاف أيضاً من أهم الاسباب، والناتج عن قلة شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، مع التعرض للحرارة العالية.●ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المكثفة في درجات حرارة عالية، ما يسبب زيادة التعرق وتحفيز الجسم على إنتاج الحرارة، وبالتالي يزيد من خطر التعرض لها.●يمكن ارتداء بعض أنواع الملابس التي تمنع خروج العرق وتبريد الجسم، أن تزيد من فرص التعرض لها.●هناك بعض الأمراض المزمنة التي قد تكون سبباً في زيادة مخاطر الإصابة بها، مثل أمراض القلب والسكري.●يمكن أن يؤثر تناول الكحول على قدرة الجسم تنظيم درجة الحرارة بشكل طبيعي، وبالتالي التعرض لضربة شمس.●قد تؤثر بعض العوامل البيئية مثل الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة في زيادة خطر حدوث ضربات الشمس.●هناك بعض أنواع الأدوية التي ترفع فرص الإصابة بها مثل أدوية علاج أمراض القلب والمضادات الحيوية ومدرات البول.●قد يصاب بعض الأشخاص بها، بسبب عدم قدرة أجسامهم على تحمل الحرارة العالية.●يعاني المصابون ضربات الشمس من كبار السن من ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم والتي قد تتخطى 40 درجة مئوية.●يشعر المصابون بالصداع الشديد المستمر، وقد يكون مصحوباً بالدوخة والغثيان، نتيجة لتأثيرها على الجهاز العصبي.●الشعور بالجفاف والعطش الشديد جراء فقدان كميات كبيرة من الماء والسوائل من الجسم، بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.●من الممكن حدوث انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط الدم والشعور بتقلصات و آلام في العضلات.●الإصابة بها تؤدي إلى حدوث اختلال في توازن الجسم واضطرابات في الوعي، مما قد يسبب الغيبوبة والارتباك وعدم القدرة على المشي بثبات.●الطفح الجلدي من أبرز أعراض ضربات الشمس عند الكبار، إذ يعانون من احمرار وحرقان وحكة في الجلد.●سرعة ضربات القلب أعلى من المعدل الطبيعي، نتيجة لتأثير الحرارة على عملية التمثيل الغذائي في الجسم.●الإصابة بالقيء والغثيان الشديد واضطرابات ملحوظة في الجهاز الهضمي.●قد يشعر المصابون ضربات الشمس بالتعب والإرهاق والإجهاد والضعف العام، بسبب تأثير درجات الحرارة العالية على الجسم، والتسبب في فقدان طاقته.●جفاف الجلد من أهم أعراض الإصابة بها، وينتج عنها عدم التعرق بشكل طبيعي.●تظهر أعراض ضربة الشمس عند الأطفال بشكل مختلف عن البالغين والكبار، بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم وعدم قدرتهم على التكيف مع التغيرات في درجة الحرارة، لذا يجب التعامل معها بجدية، والتصرف بشكل صحيح وفوري، حتى لا يتعرضون لمضاعفات خطيرة مثل التهاب المخ والتشنجات والغيبوبة.●يُعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة ضربات الشمس، بسبب حساسية جلدهم وعدم قدرتهم على التحكم في درجة حرارته بأنفسهم.●يعاني الأطفال من ارتفاع درجة الحرارة، والتي تصل إلى 40 درجة مئوية، ينتج عنها حمى شديدة.●يفقد الأطفال كميات كبيرة من الماء والسوائل في الجسم، بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، مما يزيد من فرص الإصابة بالجفاف والعطش.●قد يعاني الكثير من الأطفال من الصداع الشديد والدوخة المصاحبة للغثيان والقيء، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم.●اضطرابات الوعي من أبرز أعراض تعرض الطفل لضربة شمس، حيث يعاني في هذه الحالة من الإغماء أو فقدان الوعي بشكل ملحوظ.●من الممكن أن يعاني العديد من الأطفال من احمرار وحروق في مناطق مختلفة من الجلد، خاصة الأجزاء المكشوفة مثل الوجه والذراعين والساقين، جراء التعرض المباشر المفرط لأشعة الشمس.●قد يعاني الطفل من تشنجات عضلية نتيجة لارتفاع درجة حرارته وفقدان الأملاح من الجسم.●قلة التعرق وعدم القدرة على التنفس من أهم أعراض إصابة الطفل بضربة شمس.●الشعور بألم وتقلصات في الذراعين والساقين لدى بعض الأطفال.●من الممكن أن يعاني بعض الأطفال من اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال عند التعرض لها.●عند ظهور هذه الأعراض على الطفل، ينبغي اتخاذ بعض التدابير السريعة لعلاجها في أسرع وقت ممكن، إذ يُفضل نقل الطفل إلى مكان بارد، إزالة الملابس الزائدة وتبريده بواسطة الماء، تقديم السوائل الباردة واستعمال المروحة أو التكييف لتبريد الهواء حوله، بالإضافة إلى الحصول على المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض أو تزايدت حدتها.حال معاناة أي شخص من ضربة الشمس، يجب اتخاذ بعض التدابير أو الإجراءات المناسبة وتقديم العلاج المناسب بشكل فوري، لتجنب حدوث مضاعفات، والتي تتمثل في:●وضع الشخص في مكان بارد وجيد التهوية أو مكان مظلل.●إزالة الملابس الزائدة عن الجسم، حال كان يرتدي أكثر من قطعة.●إعطاء المصاب سوائل باردة لاستعادة مستويات الماء الطبيعية في الجسم.●يمكن ترطيب الجلد عن طريق وضع قماشة مبللة بالماء البارد، أي استعمال الكمادات الباردة، خاصة في منطقة الرقبة والإبطين.●يمكن استخدام المروحة أو التكييف وتركيز الهواء على جسد المصاب لتبريده بشكل فعال.●من الممكن أيضاً صب الماء البارد على رأس المصاب ورفع قدميه إلى الأغلى لتوجيه الدم نحو رأسه مرة أخرى.●في حال استمرار الأعراض لأكثر من 30 دقيقة، يجب الحصول على الرعاية الطبية على الفور.●استعمال واقي مناسب للشمس يحتوي على عامل حماية عالي، مع إعادة تطبيقه على البشرة كل ساعتين أو 3 على الأقل.●ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة والغير داكنة، حتى تحمي الجسم من أشعة الشمس الضارة.●تجنب التعرض المفرط للشمس خاصة خلال ساعات الذروة والبقاء في الظل قدر الإمكان.●شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من الجفاف.●الابتعاد عن ممارسة أي أنشطة بدنية شاقة في درجات الحرارة المرتفعة.●تناول السوائل والعصائر الطبيعية باستمرار خاصة في الأجواء الحارة للوقاية من الإصابة بالجفاف.●من الأفضل استشارة الطبيب ال معاناة الشخص من مشاكل صحية أو تناول أدوية معينة، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بها أو الإنهاك الحراري.●عدم ترك الأطفال في المناطق المكشوفة أو المغلقة أو السيارات في الشوارع، لكي لا يتعرضون للحرارة العالية.●يمكن ارتداء نظارة شمسية وقبعة واسعة واستخدم مظلة للوقاية من أشعة الشمس المباشرة.●يُفضل ممارسة الأنشطة البدنية في الصباح الباكر قبل الساعة 11 صباحًا أو قبل غروب الشمس مباشرةً بعد الخامسة مساءً.●ينصح بعدم الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة والكحول، لانها تعزز من إدرار البول، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بالجفاف، خاصة في الأوقات الحارة.●ينصح تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وتزيد من رطوبة الجسم، خاصة عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.