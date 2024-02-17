السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع يكشف أسباب عزوف الشباب عن إنجاب الأطفال

استطلاع يكشف أسباب عزوف الشباب عن إنجاب الأطفال
استطلاع يكشف أسباب عزوف الشباب عن إنجاب الأطفال
كشفت نتائج استطلاع أجراه علماء كلية لندن الجامعية الأسباب التي تمنع الشباب والمراهقين من التخطيط لإنجاب الأطفال مستقبلا.

وتشير مجلة Health Education، إلى أنه وفقا لنتائج الاستطلاع هذه الأسباب هي: التغيرات المناخية والسلبيات المرتبطة بالحمل والولادة، والأعباء المالية والعوائق التي تمنع بلوغ التطلعات الشخصية.اضافة اعلان

وقد شارك في هذا الاستطلاع أكثر من 900 شاب وشابة أعمارهم 16-18 عاما ، طلب الباحثون منهم توضيح ما إذا كانوا يخططون لتكوين أسرة وإنجاب طفل في المستقبل. وكذلك مخاوفهم من الأمومة أو الأبوة في المستقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي الثلث لا يخططون لإنجاب الأطفال. وحوالي 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يخشون تحمل مسؤولية الأبوة. بسبب انعدام الثقة في أنفسهم وصحتهم وعدم القدرة على تحقيق رفاهية الطفل والأعباء المالية المحتملة. جميع هذه الأسباب تقلل من رغبتهم في إنجاب الأطفال.

وأعلن بعض المشاركين في الاستطلاع، أنهم لا يخططون لإنجاب الأطفال بسبب التغيرات المناخية، والبعض الآخر يشكك بقدرته على إنجاب ذرية صحية بسبب التلوث البيئي. وغيرهم لا يخططون لإنجاب الأطفال بسبب السلبيات المرتبطة بالحمل والولادة. RT
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