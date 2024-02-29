الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المعكرونة والبطاطا والأرز.. لماذا يجب تناولها باردة؟

إذا تركت المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، فإن النشا يتغير إلى "نشا مقاوم"
إذا تركت المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، فإن النشا يتغير إلى "نشا مقاوم"

ينصح دائمًا بتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات عند الرغبة في إنقاص الوزن. ومع ذلك، اكتشف الباحثون حديثًا أن النشا الذي يتواجد في هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في فقدان بعض الوزن عند اتباع خدعة بسيطة.

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الأطعمة مثل المعكرونة والبطاطس والأرز، التي يحبها الكثيرون، تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات على شكل نشا، والذي يعتبر من أسباب زيادة الوزن.


دراسة نشرت في مجلة "Nature Metabolism" وأُشير إليها في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، كشفت عن أن استهلاك "النشا المقاوم" يمكن أن يساهم في فقدان الوزن.

 

الباحثون أجروا دراسة على 37 مريضًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، حيث تناولوا النشا المقاوم لثمانية أسابيع ولاحظوا تأثيرًا إيجابيًا على فقدان الوزن.

 

هذا النشا المقاوم يتكون بشكل طبيعي عند تبريد الأطعمة بعد الطهي، ويُعتبر أداة مساعدة لإنقاص الوزن عند تناوله بانتظام .


الكربوهيدرات تتكون في بعض الأحيان من جزيئات سكر فردية وفي أحيان أخرى من سلاسل متصلة. عند ترك المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، يتحول النشا فيها إلى "نشا مقاوم"، مما يساعد في عملية إنقاص الوزن .

 

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