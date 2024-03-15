الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دولة عربية 20% من سكانها مصابون بالسكري!

معالم أثرية- تونس
معالم أثرية- تونس

كشفت شيراز الباجي، رئيسة قسم "التموين والعالم" بالمعهد الوطني التونسي للتغذية والتكنولوجيا، أن آخر رقم جديد يتعلق بارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري في تونس بلغ 20.5 %.

وأضافت الباجي أن هذه النسبة كانت في حدود 15.5 % سنة 2016 وأكدت أن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة السابقة المتعلقة بصحة التونسيين من المرجح أنها ارتفعت بالنسبة إلى عدة أمراض.

اضافة اعلان


وأوضحت رئيسة القسم في تصريح لها اليوم الأحد أن "الأمراض غير المعدية مشكلة صحية عامة وكبرى بدء بأمراض السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والسرطان التي تتسبب في 86 % من مجموع الوفيات".


وأشارت إلى أن الأمراض غير المعدية تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات في تونس، وبلغت حسب أرقام منظمة الصحة العالمية 86 % بينها 44 % بسبب أمراض القلب والشرايين و21 % بسبب أمراض أخرى غير منقولة و12 % نتيجة للأمراض السرطانية و8 % نتيجة لأمراض وراثية ومشاكل في التغذية علما وأن نسبة الوفيات بسبب أمراض السكري بلغت 5 %. -وكالات

 

اقرأ أيضاً:

حقائق مغلوطة تربك مرضى السكري.. تعرّف عليها


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اوراق الزيتون

أوراق الزيتون فعالة في علاج السكري.. دراسة تؤكد ذلك

13 آذار 2024
صورة تعبيرية

علاج جديد ضد البدانة: تفوق فعالية على "أوزمبيك"

09 آذار 2024
السمنة

كيف يتأثر مرضى السكري بجراحات السمنة؟

29 شباط 2024
صورة تعبيرية

دواء مضاد للسمنة يخفف مشاكل القلب الصحية

20 شباط 2024
اقرأ أيضا
تم تشخيص إصابة الرجل بداء الكيسات المذنَّبة العصبي

العثور على بيض ديدان شريطية في دماغ رجل تناول لحم الخنزير المقدد

منذ4 ساعة
صوم- تعبيرية

هذه الأدوية قد تمنعك من صيام رمضان

منذ5 ساعة
سلطة

تحتاجين أكلات سهلة وسريعة في رمضان؟ تعرفي على أشهر 5 وصفات

14 آذار 2024
شاي أخضر

أهم فوائد الشاي الأخضر

14 آذار 2024
نبات الاكليل الجبلي

زيت إكليل الجبل فوائده، أضراره وطريقة استخدامه الصحيحة

14 آذار 2024
كوب من القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

14 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 