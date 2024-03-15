دولة عربية 20% من سكانها مصابون بالسكري!

كشفت شيراز الباجي، رئيسة قسم "التموين والعالم" بالمعهد الوطني التونسي للتغذية والتكنولوجيا، أن آخر رقم جديد يتعلق بارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري في تونس بلغ 20.5 %.



وأضافت الباجي أن هذه النسبة كانت في حدود 15.5 % سنة 2016 وأكدت أن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة السابقة المتعلقة بصحة التونسيين من المرجح أنها ارتفعت بالنسبة إلى عدة أمراض.

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وأوضحت رئيسة القسم في تصريح لها اليوم الأحد أن "الأمراض غير المعدية مشكلة صحية عامة وكبرى بدء بأمراض السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والسرطان التي تتسبب في 86 % من مجموع الوفيات".



وأشارت إلى أن الأمراض غير المعدية تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات في تونس، وبلغت حسب أرقام منظمة الصحة العالمية 86 % بينها 44 % بسبب أمراض القلب والشرايين و21 % بسبب أمراض أخرى غير منقولة و12 % نتيجة للأمراض السرطانية و8 % نتيجة لأمراض وراثية ومشاكل في التغذية علما وأن نسبة الوفيات بسبب أمراض السكري بلغت 5 %. -وكالات

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