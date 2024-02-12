الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف تخدع عقلك لممارسة الرياضة؟

اللياقة البدنية
اللياقة البدنية

تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني يعمل على تحسين كل جانب من جوانب الصحة تقريباً؛ حيث يساعد على تعزيز النوم والقوة والصحة العقلية، مع تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والوفاة المبكرة.

اضافة اعلان


ومع ذلك، فإن معظم الناس لا يمارسون الرياضة بشكل كافٍ. وقد يعود السبب في ذلك إلى القيود البدنية والمشكلات الصحية وأيام العمل الطويلة التي تجبر الأشخاص على الجلوس لساعات طويلة.
إلا أن هناك دراسات حديثة أشارت إلى أن هناك عقبة أخرى تؤثر على رغبتنا في ممارسة الرياضة، وهي «عقولنا».


ونقلت مجلة «التايم» الأميركية عن دانييل ليبرمان، عالم الأحياء التطوري البشري، قوله إن «منذ بدء الخليقة، كان على الناس أن يكونوا نشيطين بدنياً للقيام بالوظائف الأساسية للحياة، مثل العثور على الطعام أو زراعته.

 

وقد تطور البشر ليتحملوا مستوى عالياً من النشاط، ولكنهم أيضاً ينجذبون نحو الراحة عندما يكون ذلك ممكناً، للحفاظ على الطاقة عندما تكون الحركة ضرورية».

ولفت إلى وجود «غريزة تطورية للحفاظ على الطاقة» لدى البشر، مضيفاً: «هذا النفور، وذلك التردد، وذلك الصوت العقلي الذي يقول لك: (لا أريد ممارسة الرياضة) هو أمر طبيعي، وطبيعي تماماً».


وقد ناقش باحث النشاط البدني ماتيو بويزجونتييه، الأستاذ في جامعة أوتاوا، هذه القضية أيضاً في دراسة أجريت عام 2018. وفي الدراسة تم توصيل أدمغة المشاركين بأجهزة لمراقبة نشاط الدماغ، قبل أن تعرض أمامهم على شاشات كومبيوتر صورة لشخص افتراضي بجوار صور تظهر سلوكاً مستقراً، وأخرى تظهر نشاطاً بدنياً.


وطُلب من المشاركين تحريك صورة الشخص الافتراضي بعيداً عن الصور الخاصة بالسلوك المستقر، ونحو صور النشاط البدني.


ووجد بويزجونتييه وزملاؤه أن تجنب السلوك المستقر يتطلب مزيداً من قوة الدماغ، مما يشير إلى «أن لدينا ميلاً تلقائياً» لاختيار الاسترخاء بدلاً من الحركة، وفقاً لما أكدوه.


ويتوافق هذا الاستنتاج مع نتائج دراسات أخرى أظهرت أن اختيار الراحة هو «غريزة طبيعية لدى البشر». إلا أن بويزجونتييه أشار إلى أن هذا الأمر «وصل بالبشر إلى حد لم يعد مفيداً لصحتهم».


ومن جهته، يقول جاكي هارغريفز، كبير المحاضرين في الرياضة وعلم النفس الرياضي في جامعة ليدز بيكيت بالمملكة المتحدة، إن كثيراً من الأشخاص لديهم أيضاً مشاعر سلبية تجاه التمارين الرياضية تعود إلى مرحلة المراهقة.


ويقول هارغريفز إن الإحراج في صالة الألعاب الرياضية، أو التجربة غير السارة مع فريق رياضي للشباب، يمكن أن يجعل الشخص يتجنب ممارسة التمارين الرياضية بشكل جيد في مرحلة البلوغ.


السر في عقلك

 


يقول سام زيزي، عالم النفس الرياضي في جامعة وست فرجينيا، إن الشعور بالرضا عن قدرتك هو أمر بالغ الأهمية للعثور على الدافع لممارسة الرياضة.


ويوصي زيزي بالبدء في ممارسة تمارين بسيطة، ربما بالمشي بضع دقائق فقط يومياً في البداية، ثم زيادة مدة وقوة التمرينات تدريجياً.


ومن جهتها، ترى ستيفاني ويليامز، عالمة السلوك البريطانية، أن «مراقبة أحد الأقران وهو يفعل ما تريد القيام به؛ خصوصاً إذا كان من عمرك نفسه أو جنسك أو حالتك الصحية، يمكن أن يمنحك شعوراً بسهولة إنجاز الأمر ذاته أيضاً».


ويقول ليبرمان: «عندما يجد الناس صعوبة في ممارسة الرياضة، يقال لهم إنهم كسالى، أو أن هناك خطأ ما فيهم، في حين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة من أجل اللياقة البدنية فقط هم الذين يعملون ضد غرائزهم الطبيعية.

 

ومن ثم فإنني أرى أن التعاطف مع الذات، وفهم كيفية عمل الدماغ البشري، بدلًا من الشعور بالذنب والعار، يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في هذا الشأن».


أما هارغريفز، فينصح بالقيام بتمارين يجدها الشخص أكثر متعة، بدلًا من بعض التمارين المرهقة وغير المحببة للنفس، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.


وأضاف قائلاً: «الأمر لا يتعلق بالخروج وممارسة رياضة قوية. يتعلق الأمر بالحركة فقط وممارسة أي نشاط بدني ممتع للشخص. يمكن أن يشمل ذلك القيام ببعض المهام المنزلية أو البستنة أو ركوب الدراجة مع الأصدقاء».

 

اقرأ أيضا:

كم مرة يجب ممارسة الرياضة في الأسبوع؟.. خبراء يجيبون

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
هل تساعد نتائج الاختبارات الجينية بتحسين لياقتك البدنية؟

هل تساعد نتائج الاختبارات الجينية بتحسين لياقتك البدنية؟

09 شباط 2024
اقرأ أيضا
بذور الكتان

بذور الكتّان.. قيمة تغذوية عالية وفوائد جمة

منذ6 ساعة
عرق سوس

6 أعشاب قد تزيد من خطورة أمراض القلب

منذ7 ساعة
حمض الجليكوليك.. المقشر المثالي للبشرة

حمض الجليكوليك.. المقشر المثالي للبشرة

منذ7 ساعة
قشرة الرأس

6 أطعمة تحارب قشرة الرأس

منذ8 ساعة
بهاق

مرض البهاق وآثاره العضوية والنفسية على الأطفال

منذ8 ساعة
الحمية الاطلسية

الحمية الأطلسية للتخلص من دهون البطن... فما هي؟

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 