الثلاثاء 30 نيسان 2024
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9 أدوية قد تسبب القيء

رجل يحاول أن يتقيأ- تعبيرية
رجل يحاول أن يتقيأ- تعبيرية

من الضروري الاطلاع على النشرة الدوائية المرفقة بالأدوية قبل الإقدام على تناولها، لأن بعض العقاقير قد تؤدي إلى القيء بعد الحصول عليها.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأدوية التي تسبب القيء، وفقًا لموقع "GoodRx Health".

 

أدوية تسبب القيء

1- المضادات الحيوية
رغم فعالية المضادات الحيوية في علاج الأمراض التي تسببها البكتيريا الضارة، مثل التهاب المسالك البولية، لكنها قد تقضي على الميكروبات المفيدة بالجسم، مما يسبب الغثيان والقيء.


ومن أبرز المضادات الحيوية التي تسبب القيء:
- السيفالكسين.
- الكليندامايسين.
- الليفوفلوكساسين.
- الاريثروميسين.

 

2- مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية
يُنصح بتناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع الطعام، لأن أخذها على معدة فارغة يسبب القيء، بسبب حجبها لبروتين يسمى إنزيمات الأكسدة الحلقية -1، مسئول عن حماية بطانة المعدة.


3- مضادات الاكتئاب
تسبب بعض مضادات الاكتئاب، مثل مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية SSRIs ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورإبينفرين SNRIs، الغثيان والقيء، خاصةً لكبار السن، ولكن عادةً ما يختفي أثرهما بعد بضعة أسابيع من الحصول عليها.


4- المواد الأفيونية
يجب توخي الحذر عند تناول المواد الأفيونية المستخدمة لعلاج الآلام المزمنة، لأنها قد تسبب القيء لـ25% من الأشخاص الذين يحصلون عليها، نتيجة لتحفيزها لمناطق معينة في الدماغ.


5- ميتفورمين
دواء يوصف لعلاج السكري من النوع الثاني، يسبب القيء لـ25% من المرضى، لذلك يوصي الأطباء بتناوله مع الطعام أو البدء بجرعة منخفضة منه.


6- العلاج الكيماوي
لا شك أن العلاج الكيماوي فعال في القضاء على الأورام الخبيثة لدى مرضى السرطان، لكنه يجلعهم يعانون من القيء، بسبب استثارة مناطق محددة في المخ والجهاز الهضمي.


7- اكسيناتيد
دواء للحقن يستخدم لعلاج النمط الثاني من السكري، أبلغ ما يقرب من 30% من المرضى عن المعاناة من القيء بعد الحصول عليه.


ويعتقد الباحثون أن سبب القيء بعد تلقي دواء اكسيناتيد يرجع إلى بطء مرور الطعام عبر المعدة.


8- منبهات الدوبامين
أدوية لعلاج متلازمة تململ الساقين ومرض باركنسون "الشلل الرعاش"، يعتبر القيء من الآثار الجانبية المحتمل التعرض لها بعد الحصول عليها، نتيجة لارتفاع الدوبامين بالجسم.


9- أدوية فيروس نقص المناعة البشرية
يستحسن الحصول على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية مع الطعام، لأن تناولها على الريق قد يسبب القيء.

 

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