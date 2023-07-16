الأحد 16 تموز 2023
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لحماية قلبك.. انتبه لهذه الأمور

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تشكل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي
تشكل أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تؤكد أنها تشكل نحو 16 في المائة من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. اضافة اعلان

عدد الأشخاص الذين تفتك بهم أمراض القلب اليوم يفوق أي وقت مضى، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنها بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من تسعة ملايين حالة وفاة عام 2019.

يمكن أن تسبب أمراض القلب، نوبات قلبية وذبحة صدرية وبعض السكتات الدماغية، خاصةً إذا تُركت دون علاج. 

ولذا تعتبر الفحوصات المنتظمة للقلب ضرورية ويجب إبلاغ الطبيب العام بأي تغييرات يواجهها المرء، في حال ظهرت علامات محتملة لمرض كامن.

ويمكن أيضا أن تساعد تغييرات معينة في نمط الحياة في الحفاظ على القلب في أفضل حالة. بالتالي ينصح الأطباء بتجنب خمسة أشياء إذا ما أردنا حماية صحة القلب.

التدخين الالكتروني

أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها من أجل قلبك/ي هو التوقف عن التدخين، وحتى لو لم تكن/ي مدخنا، فتأكد/ي من تجنب التدخين السلبي.

يمكن أن تضر المواد الكيميائية الموجودة في التبغ بالقلب والأوعية الدموية. يُقلِل دخان السجائر من الأكسجين الموجود في الدم، مما يزيد من ضغط الدم وسرعة القلب، إذ يضطر القلب إلى العمل بشكل أقوى لتوفير كمية كافية من الأوكسجين لجسمك وعقلك.

تقول طبيبة القلب نيكول هاركين إن معظم النوبات القلبية التي عانت منها نساء شابات كانت ناتجة عن التدخين. 

تجاهل آلام الصدر


بينما يعتبر البعض أن آلام الصدر والإجهاد السريع على أنها مضايقات فقط، تقول الدكتورة هاركين إن من الضروري جدا عدم تجاهل آلام الصدر واعتبارها علامات منخفضة الخطورة.

وتضيف أن عددا "صادما" من النوبات القلبية تحدث لدى الأشخاص الذين يعتبرون منخفضي الخطورة في معايير الفحص التقليدية.

تناول الكثير من اللحوم المصنعة 

ثبت أن الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والبيرغر واللانشون يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن الدهون تضغط على الشرايين.

تجاهل تاريخ العائلة الطبي

غالبا ما يؤدي تجاهل تاريخ العائلة الطبي المتعلق بمشاكل القلب سببا لدخول الشباب إلى المستشفى نتيجة للإصابة بنوبات قلبية.

ويوصي الأطباء أولئك المعرضين لخطر أكبر بالإصابة بأمراض القلب بأهمية التحدث إلى الطبيب وإجراء فحوصات منتظمة.

عدم النوم


وجدت الأبحاث أن الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة يكونون أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بنوبة قلبية.
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