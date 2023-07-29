السبت 29 تموز 2023
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لخفض ضغط الدم بشكل سريع.. مارس هذه التمارين

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أداء القرفصاء على الحائط يخفض الضغط
أظهرت دراسات حديثة أنّ ممارسة نوع محدّد من التمارين الرياضية قد يكون الوسيلة الأفضل لخفض ضغط الدم بشكل سريع وآمن، وفق ما ذكرت "سي أن أن".
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وكشفت دراسة نُشرت، الثلثاء، في"المجلة البريطانية للطب الرياضي" أنّ التمارين التي تُشغّل العضلات دون حركة، قد تكون أفضل وسيلة لخفض ضغط الدم.

ويُعرَف هذا النوع من التدريبات باسم "التمارين المتساوية أو الثابتة"، وفقاً لموقع "مايو كلينك".

ويمكن القيام بتمارين متساوية القياس بالأوزان أو بدونها، وذلك بالاعتماد على "وزن الجسم" فقط.

وقال الدكتور جيمي أودريسكول، مؤلف مشارك في الدراسة، إنّ التدريب على التمارين المتساوية هو الأسلوب الأكثر فاعلية في "خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".

ويقيس ضغط الدم "الانقباضي" أقصى ضغط في الشرايين مع انقباض القلب واسترخائه، بينما يشير "الانبساطي" إلى ضغط الدم الشرياني عندما يرتاح القلب بين الضربات، وفقاً لـ"المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

ووفق الدراسة، فإنّ أداء القرفصاء على الحائط، "تمرين متساوي القياس"، أكثر فاعلية لتقليل الضغط الانقباضي، وكان الركض "التمارين الهوائية" أكثر فائدة لتقليل الضغط الانبساطي، ولكن "التمرين متساوي القياس" كان الأفضل لخفض كلا عنصري الضغط بشكل عام.

وبحسب المبادئ التوجيهية الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية"، فيجب على الأشخاص ممارسة 150 دقيقة من التمارين "متوسطة الشدة أسبوعيّاً"، والتي تتضمّن جلستَين تدريبيّتَين تعتمدان على القوّة.

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