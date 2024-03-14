"متلازمة ما بعد انقطاع الطمث" تؤثر على صحة القلب !

تحدث مرحلة ما بعد انقطاع الطمث تغييرات كبيرة في جسم المرأة بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، مما يؤثر على صحة القلب . وهذه الفترة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.



ومن المهم فهم العلاقة بين انقطاع الطمث وصحة القلب لاتخاذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر.

اضافة اعلان

وفيما يلي نصائح عملية يجب على النساء بعد انقطاع الطمث اتباعها لتعزيز صحة القلب، وذلك وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.





اعتماد نظام غذائي صحي طبيعي



الحفاظ على وزن صحي

يجب التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.تحتوي هذه الأطعمة على العناصر الغذائية المهمة والألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب.يقول الدكتور سانجاي تشودري بـ VMMC في نيودلهي «إن تقليل نظامك الغذائي من هذه الدهون يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول لديك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب». مضيفا «ان الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، بما في ذلك السلمون والجوز وبذور الكتان، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب».

الحفاظ على النشاط البدني

أنت بحاجة إلى مراقبة وزنك؛ فزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.يجب الحصول على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. كوني على علم بأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تغير توزيع الدهون في الجسم، ما يزيد من الدهون في البطن؛ وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.فقد وجدت دراسة حديثة نشرت بمجلة «جمعية القلب الأميركية (JAHA)» وجود صلة مباشرة بين عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني (AFib) وانقطاع الطمث، كما لو كان التعامل مع الأعراض المعتادة لانقطاع الطمث، إلى جانب مساوئ الشيخوخة، أمراً غير مقبول.



مراقبة الصحة

ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا، على النحو الموصى به من قبل جمعية القلب الأميركية.يمكن أن تشمل الأنشطة المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو أي تمرين آخر يزيد من معدل ضربات القلب.قومي بدمج أنشطة تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين تكوين الجسم.

السيطرة على التوتر

قومي بجدولة زيارات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومؤشرات صحة القلب الأخرى.إن فهم وإدارة ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم (BMI) يمكن أن يساعدك على التحكم في صحة قلبك.

تجنب الكحول والتدخين

اعتمدي ممارسات مثل اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق أو اليقظة الذهنية للتحكم في التوتر، وهو عامل خطر معروف للإصابة بأمراض القلب.

ان الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما ان الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. يجب طلب برامج الدعم أو العلاجات إذا لزم الأمر.ان فهم المخاطر الصحية والأعراض التي يجب الانتباه إليها والتغييرات التي تحدث في جسمك وكيفية تأثيرها على قلبك يمكن أن تمكنك من اتخاذ خيارات صحية. بالاضافة الى المشاركة في الفحص والتدابير الوقائية لاكتشاف المشكلات ومعالجتها مبكرًا.من خلال تطبيق هذه التقنيات، يمكن للنساء بعد انقطاع الطمث تحسين صحة القلب بشكل كبير وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك تذكري أنه لم يفت الأوان بعد لإجراء تعديلات صحية للقلب.