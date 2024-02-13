الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النوبات القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

الامراض القلبية
النوبات القلبية

كشفت دراسة أمريكية أن أعراض النوبات القلبية الدى المرأة تكون مختلفة عن الرجل وتتضمن العرق والدوار والغثيان، وكثيراً ما تحدث أثناء النوم أو الخلود للراحة.

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وبعكس الرجل، ليس من الضروري أن تكون أعراض النوبات القلبية لدى المرأة في صورة أوجاع في الصدر أو شعور بالضغط، ولذلك يتعين على المرأة أن تكون على علم بهذه الأعراض الخاصة بها، مع العمل لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.


ويقول الطبيب شانتورا الور المتخصص في طب الأسرة بمستشفى مايو كلينيك الأمريكية إنه "من المهم أن ندرك العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ثم نعمل على تلافيها"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الابحاث الطبية أن "بعض هذه العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة تعتبر مخاطر تقليدية بالنسبة للنوعين مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم".


وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى لابد أن تلتفت لها المرأة للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكري والضغط النفسي والتدخين، وطبيعة الحياة الخالية من الحركة والنشاط، مضيفا أن هناك ظروفا صحية خاصة ربما تزيد أيضا من مخاطر الإصابة مثل انقطاع الطمث ومضاعفات الحمل.


وأكد أنه "يتعين على النساء في جميع الفئات العمرية أن يأخذن مخاطر الإصابة بأمراض القلب بجدية"، موضحا أن بعض النساء "يملن إلى التقليل من أهمية هذه الاعراض، ولا يبدين اهتماما بهذه المشكلة الصحية حتى يقع الضرر بالفعل، وتتدهور حالتهن الصحية لدرجة تستوجب العلاج بالمستشفيات".


وتشير دراسات جمعية القلب الأمريكية إلى أن التدخين وتناول حبوب منع الحمل يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة بنسبة 20%، وأن بعض اعراض الإصابة بأمراض القلب لدى المرأة كثيرا ما يخطئ الاطباء في تشخيصها.

 

ومن هذا المنطلق، تُنصح النساء بطلب الرعاية الصحية بشكل فوري بمجرد الشعور بوعكة أو أعراض مرضية.- د ب أ

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