مع اقتراب الشهر الفضيل.. كيف تزيد وزنك في رمضان؟

سؤال يترد كثيرًا من قبل الأشخاص النحفاء، وهو كيف أزيد وزني في رمضان؟ لذا خصص "ويب طب" مقالا للإجابة عن هذا السؤال.





كيف أزيد وزني في رمضان؟



1. تناول وجبات منتظمة

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قبل التعرف على إجابة كيف أزيد وزني في رمضان؟ يجب إدراك أن التقييم الطبي الصحيح لوزن يعتمد على قياس كتلة الجسم، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية درجات السمنة والنحافة اعتمادًا على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ويُمكنك حسابه من خلال حاسبة مؤشر كتلة الجسم.إذا نتج من مؤشر كتلة الجسم أنك تُعاني من النحافة، وتحتاج إلى المزيد من الكيلوغرامات، فإن إجابة سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ تمثلت باتباع نمط حياة صحي خلال أيام الصيام، وتبني بعض النصائح الآتية:





2. لا تتنازل عن وجبة السحور

احرص دومًا على التخطيط لوجبات منتظمة خلال الفترة الزمنية ما بين الفطور والسحور، أي تناول وجبات صغيرة مُتقاربة قدر الإمكان كل 3 ساعات.

العديد من الأشخاص يمتنعون عن تناول هذه الوجبة لأسباب مختلفة، ويُعد ذلك من العادات السيئة، والتي تُؤثر على الصحة سلبًا، والتي لا تُمكنك من الحصول على زيادة الوزن أيضًا.يجب أن تحتوي وجبة السحور على كل من الآتي، لكي تكون صحية ومتوازنة:نوع من البروتينات، مثل: الأجبان الدسمة 5% أو بيضة مع الخبز المصنوع من طحين قمح كامل.



القليل من الدهون الصحية، مثل: زيت الزيتون، والزيتون، والأفوكادو أو الطحين.

الكثير من الخضروات.



أما الأشخاص الذين يستصعبون تناول وجبة كهذه، فيُمكنهم تناول الحليب مع الشوفان أو حبوب الصباح ونوع من الفواكه، حيث أن مثل هذه الوجبة هي وجبة خفيفة ولا تستغرق أكثر من عدة دقائق.





3. زد الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية



4. ركز على أطعمة معينة



أحد أبرز إجابات سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ هي زيادة الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارة خلال وقت الإفطار، فزيادة السعرات الحرارية في الجسم تزيد من الوزن.احرص على إضافة الأطعمة التي تُساعد على زيادة الوزن إلى البرنامج الغذائي الرمضاني، مثل:



العسل.

المايونيز.

الزبدة.

القشطة.

الكريمة.

الفاكهة المجففة.

صلصات الطعام.

الأجبان الدسمة.

المكسرات، مثل: الفستق، والكاشيو، واللوز.

كأس حليب ممزوج مع موزة كبيرة وكرتان من البوظة.





5. انتبه إلى أوقات تناول الطعام



6. نوع وجباتك



7. مارس النشاط البدني



8. راقب وزنك



معدل كتلة الجسم



انتبه إلى أوقات الطعام أحد إجابات سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ حيث عليك الحفاظ على مدة زمنية مُحددة بين تناول الطعام وبين شرب السوائل خلال وجبتي الإفطار والسحور.زيادة الوزن لا تعني أن عليك تناول الحلويات والمشروبات المحلاة فقط، بل من المهم الاعتماد على التنويع من جميع المجموعات الغذائية، وخاصةً في وجبتي الإفطار والسحور.النشاط البدني له تأثير على زيادة الوزن عن طريق بناء كتلة العضل، وهذه الزيادة في الوزن تُعد صحية على عكس زيادة الدهون، لذا عليك التركيز على تمارين القوة التي تُساعدك في زيادة كتلة العضلات.من المهم مراقبة وزنك خلال أيام الصيام، بحيث لا ينخفض أكثر من اللازم، وإذا حصل ذلك يُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.من المهم في حالات معينة استشارة أخصائي تغذية قبل صيام رمضان لتقييم السعرات الحرارية وملاءمة خطة غذائية يومية خلال أيام الشهر الكريم.ذُكر سابقًا أن عليك قبل البحث عن إجابة سؤال كيف أزيد وزني في رمضان؟ عليك التأكد من أنك حقًا تُعاني النحافة، وذلك يتم من خلال احتساب معدل كتلة الجسم باتباع المعادلة الحسابية الآتية:معدل كتلة الجسم = الوزن (كيلوغرام) / (الطول بالمتر) ²، وفي ما يأتي جدول لتوضيح النتائج:





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