ممارسة الرياضة 60 دقيقة تطرد الكوابيس

وجد باحثون من جامعة تكساس، أن ممارسة نشاط بدني خلال النهار بما لا يقل عن 60 دقيقة، تجعل الفرد ينام بشكل أفضل في الليل.



كما أن ممارسة الرياضة تقلل من مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في فترة النوم التي تحدث فيها الأحلام، والتي تسمى حركة العين السريعة. وهذه أيضًا هي الفترة التي يعاني فيها معظم الناس من الكوابيس، وفقًا لجامعة جونز هوبكن.

اضافة اعلان

وقد تساعد التمارين المنتظمة واليوغا والتأمل أيضًا في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، وبالتالي تقليل الكوابيس المزمنة، وفقًا لعلماء النوم في جامعة ستانفورد. وكالات

اقرأ أيضاً:

هل تصدق؟.. قلة النوم تبطل مفعول الرياضة على صحة المخ