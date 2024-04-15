الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ممارسة الرياضة 60 دقيقة تطرد الكوابيس

امرأة تمارس رياضة المشي- تعبيرية
امرأة تمارس رياضة المشي- تعبيرية

وجد باحثون من جامعة تكساس، أن ممارسة نشاط بدني خلال النهار بما لا يقل عن 60 دقيقة، تجعل الفرد ينام بشكل أفضل في الليل.

كما أن ممارسة الرياضة تقلل من مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في فترة النوم التي تحدث فيها الأحلام، والتي تسمى حركة العين السريعة. وهذه أيضًا هي الفترة التي يعاني فيها معظم الناس من الكوابيس، وفقًا لجامعة جونز هوبكن.

اضافة اعلان

 

وقد تساعد التمارين المنتظمة واليوغا والتأمل أيضًا في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، وبالتالي تقليل الكوابيس المزمنة، وفقًا لعلماء النوم في جامعة ستانفورد. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

هل تصدق؟.. قلة النوم تبطل مفعول الرياضة على صحة المخ

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأرق

7 تمارين للتغلب على الأرق والحصول على نوم أفضل

05 نيسان 2024
ممارسة الرياضة

وقتان مثاليان للاستيقاظ وممارسة الرياضة

02 نيسان 2024
صورة تعبيرية

تغيير الساعة يترك آثارا مدمرة على الجسم

28 آذار 2024
صورة تعبيرية

العلم يكشف 3 عوامل "رئيسية" تقود للإصابة بالخرف

28 آذار 2024
اقرأ أيضا
النساء أقل نجاحاً في الإقلاع عن التدخين من الرجال

أسباب وراء إدمان النساء للتدخين أكثر من الرجال

منذ 31 دقيقة
تناول الطعام

النساء المنعزلات يظهرن نشاطا مختلفا تجاه تناول الطعام

منذ2 ساعة
حصوات الكلى

كيف يمكنك الحفاظ على كليتيك بصحة جيدة

منذ3 ساعة
قضاء أوقات طويلة أمام الشاشة هل يسبب الاكتئاب للصغار

قضاء أوقات طويلة أمام الشاشة هل يسبب الاكتئاب للصغار؟

منذ15 ساعة
فوانيس رمضان

ما هو اكتئاب ما بعد رمضان وكيف يمكن التعامل معه؟

منذ21 ساعة
امرأة تعاني من صداع نصفي مرتبط بالحيض

الصداع النصفي الحيضي يصيب ثلث النساء.. ماذا خلف نوباته المتكرّرة؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

النسخة المخففة من الحرب الإقليمية

ماهر أبو طير |اليوم

ما الذي فعلته إيران في ردها؟

موفق ملكاوي |اليوم

ثلاثة سيناريوهات لموعد الانتخابات المقبلة

جهاد المنسي |اليوم

بعد الهجوم الإيراني.. حرب أم تسوية سياسية؟

نضال منصور |اليوم

الرؤية الأردنية للحل !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن.. الدور الأخطر

سميح المعايطة |اليوم

تلك الصفعة التي لم تكتمل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات | منذ15 ساعة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات | منذ15 ساعة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 