الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 استخدامات رائعة لبودرة الأطفال للكبار

بودرة الأطفال
بودرة الأطفال

تعدّ بودرة الأطفال من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالرضع، حيث تستخدم عادة للحفاظ على بشرتهم جافة وناعمة ولتقليل الاحتكاك والتهيج، ومع ذلك، يمكن أيضاً للبالغين الاستفادة من فوائد بودرة الأطفال في بعض الحالات. 

اضافة اعلان

 

فكيف يمكن استخدام بودرة الأطفال للبالغين؟ وما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام بودرة الأطفال بالنسبة لهم؟


ما هي بودرة الأطفال؟

 


 

 

بودرة الأطفال هي منتج تجميلي يستخدم عادة لترطيب جفاف البشرة وتهدئتها، خاصة في مناطق الجسم التي تتعرض للتعرّق أو الاحتكاك مثل منطقة تحت الإبطين أو بين الفخذين، وتتكون بودرة الأطفال من مكونات أساسية تشمل المسحوق المعدني مثل تلك الموجودة في النشا أو الطين وقد تحتوي على مكونات إضافية مثل العطور.



استخدامات بودرة الأطفال للكبار

رغم أنه تم تصميمها أساساً لجعل بشرة الأطفال الحساسة تشعر بالنعومة والجفاف، إلا أنه يمكن استخدامها أيضاً من قبل الكبار لبعض الأغراض وفقاً لموقع lorealparisusa :


منع الاحتكاك

يمكن استخدامها للتحكم في الرطوبة والاحتكاك في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المتكرر؛ مثل الفخذين وتحت الإبطين وبين الأرجل. تعمل بودرة الأطفال على امتصاص الرطوبة والدهون، مما يقلل من فرص التهيج والاحمرار الناتج عن الاحتكاك الدائم.


بديل للشامبو الجاف

لا يعني مجرد نفاد الشامبو الجاف أنه لا يمكنك إصلاح خصلات الشعر ذات المظهر الدهني؛ حيث يمكن لبودرة الأطفال أن تنقذ الموقف بالتأكيد، ضعي طبقة خفيفة من البودرة على جذور شعرك عن طريق الفرشاة، وستجدين أن هذه الطريقة تعمل تماماً مثل مستحضرات التجميل المفضلة لديك. 


إنعاش الأحذية ذات الرائحة الكريهة

إحدى الطرق الممتازة للقضاء على مشكلة الأحذية ذات الرائحة الكريهة هي وضع كمية صغيرة من البودرة في حذائك، سيساعد ذلك على امتصاص الروائح الكريهة للحصول على رائحة منعشة، فإذا وجدت أن حذاءك الرياضي قد أصبحت به رائحة غير مستحبة بعد التمرين، فما عليك سوى الاحتفاظ بزجاجة من بودرة الأطفال في حقيبتك الرياضية لسهولة الوصول إليها واستخدامها في الوقت المناسب.

جلسة إزالة الشعر بالشمع في المنزل

نعلم أن كيفية إتقان إزالة الشعر بالشمع في المنزل أمر سهل للغاية ومع ذلك، يمكن أن تكون عملية طويلة إذا كنت عرضة للتعرق لأن الرطوبة يمكن أن تمنع الشمع من الالتصاق بشعرك. كما ذكرنا، تقوم البودرة بعمل رائع في امتصاص العرق؛ لذا، فإن مسح بشرتك بالقليل من البودرة يمكن أن يجعل جلسة إزالة الشعر بالشمع سهلة للغاية.  


لإبقاء الجو بارداً وجافاً

الاستيقاظ حاراً ومتعرقاً يجعل تجربة نومنا غير مريحة، إذا لم يكن لديك مكيف هواء، يمكنك أن تحصل على بعض الراحة في فصل الصيف بمساعدة بودرة الأطفال، ما عليك سوى وضع الغبار بين ملاءات السرير وأغطية الوسائد لامتصاص العرق وإضفاء عامل البرودة على المكان . 


لإزالة بقع الدم

قومي بخلطها مع الماء حتى تشكل خليطاً سائلاً، ثم ضعي هذا الخليط على بقعة الدم واتركيه حتى يجف. بعد ذلك، استخدمي فرشاة جافة لإزالة آثار البودرة المتبقية، وستجدين أن بقعة الدم قد اختفت تماماً.


لتنظيف البقع الدهنية

 قومي برش البودرة على البقع الدهنية على الملابس واتركيها لمدة 24 ساعة. بعد ذلك، استخدمي فرشاة أسنان ناعمة لإزالة البودرة الجافة. 


بودرة الأطفال للتخلص من حب الشباب 

بحسب موقع huffpost قد تكون مفيدة في علاج حب الشباب وتجفيف البثورعند استخدامها بشكل صحيح.


تساهم البودرة ايضاً في منع انسداد المسامات بفضل قدرتها على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة.


ولتطبيق بودرة الأطفال على البشرة لعلاج حب الشباب، يمكنك خلطها مع كمية قليلة من ماء الشرب لتكوين معجون متماسك القوام، ثم قومي بتطبيق هذا المعجون على البشرة بشكل متساوٍ واتركيه لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء، ويُنصح بتكرار هذا العلاج بانتظام وفقاً لاحتياجات بشرتك. عربي بوست

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6633812c4236045d6d646e3a

كيف يؤثر التوتر على صحة الأسنان؟

منذ1 ساعة
ًصورة تعبيرية

لماذا تشعر بالجوع "طوال الوقت" وكيف تتفادى ذلك؟

منذ1 ساعة
HGHSJPLHL

هل يتوجب علينا الاستحمام يوميا ؟.. دراسة تجيب

منذ23 ساعة
صورة تعبيرية

النساء يعشن فترة أطول من الرجال.. دراسة

منذ24 ساعة
حرقة المعدة- تعبيرية

أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة

04 أيار 2024
يصبح الحديث أثناء النوم مقلقًا عندما يعطل جودة النوم

متى يصبح التحدث أثناء النوم مثيرا للقلق؟

04 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 