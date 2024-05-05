8 استخدامات رائعة لبودرة الأطفال للكبار

تعدّ بودرة الأطفال من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالرضع، حيث تستخدم عادة للحفاظ على بشرتهم جافة وناعمة ولتقليل الاحتكاك والتهيج، ومع ذلك، يمكن أيضاً للبالغين الاستفادة من فوائد بودرة الأطفال في بعض الحالات.

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فكيف يمكن استخدام بودرة الأطفال للبالغين؟ وما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام بودرة الأطفال بالنسبة لهم؟





ما هي بودرة الأطفال؟





بودرة الأطفال هي منتج تجميلي يستخدم عادة لترطيب جفاف البشرة وتهدئتها، خاصة في مناطق الجسم التي تتعرض للتعرّق أو الاحتكاك مثل منطقة تحت الإبطين أو بين الفخذين، وتتكون بودرة الأطفال من مكونات أساسية تشمل المسحوق المعدني مثل تلك الموجودة في النشا أو الطين وقد تحتوي على مكونات إضافية مثل العطور.







استخدامات بودرة الأطفال للكبار



رغم أنه تم تصميمها أساساً لجعل بشرة الأطفال الحساسة تشعر بالنعومة والجفاف، إلا أنه يمكن استخدامها أيضاً من قبل الكبار لبعض الأغراض وفقاً لموقع lorealparisusa :





منع الاحتكاك



يمكن استخدامها للتحكم في الرطوبة والاحتكاك في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المتكرر؛ مثل الفخذين وتحت الإبطين وبين الأرجل. تعمل بودرة الأطفال على امتصاص الرطوبة والدهون، مما يقلل من فرص التهيج والاحمرار الناتج عن الاحتكاك الدائم.





بديل للشامبو الجاف



لا يعني مجرد نفاد الشامبو الجاف أنه لا يمكنك إصلاح خصلات الشعر ذات المظهر الدهني؛ حيث يمكن لبودرة الأطفال أن تنقذ الموقف بالتأكيد، ضعي طبقة خفيفة من البودرة على جذور شعرك عن طريق الفرشاة، وستجدين أن هذه الطريقة تعمل تماماً مثل مستحضرات التجميل المفضلة لديك.





إنعاش الأحذية ذات الرائحة الكريهة



جلسة إزالة الشعر بالشمع في المنزل



إحدى الطرق الممتازة للقضاء على مشكلة الأحذية ذات الرائحة الكريهة هي وضع كمية صغيرة من البودرة في حذائك، سيساعد ذلك على امتصاص الروائح الكريهة للحصول على رائحة منعشة، فإذا وجدت أن حذاءك الرياضي قد أصبحت به رائحة غير مستحبة بعد التمرين، فما عليك سوى الاحتفاظ بزجاجة من بودرة الأطفال في حقيبتك الرياضية لسهولة الوصول إليها واستخدامها في الوقت المناسب.نعلم أن كيفية إتقان إزالة الشعر بالشمع في المنزل أمر سهل للغاية ومع ذلك، يمكن أن تكون عملية طويلة إذا كنت عرضة للتعرق لأن الرطوبة يمكن أن تمنع الشمع من الالتصاق بشعرك. كما ذكرنا، تقوم البودرة بعمل رائع في امتصاص العرق؛ لذا، فإن مسح بشرتك بالقليل من البودرة يمكن أن يجعل جلسة إزالة الشعر بالشمع سهلة للغاية.





لإبقاء الجو بارداً وجافاً



الاستيقاظ حاراً ومتعرقاً يجعل تجربة نومنا غير مريحة، إذا لم يكن لديك مكيف هواء، يمكنك أن تحصل على بعض الراحة في فصل الصيف بمساعدة بودرة الأطفال، ما عليك سوى وضع الغبار بين ملاءات السرير وأغطية الوسائد لامتصاص العرق وإضفاء عامل البرودة على المكان .





لإزالة بقع الدم



قومي بخلطها مع الماء حتى تشكل خليطاً سائلاً، ثم ضعي هذا الخليط على بقعة الدم واتركيه حتى يجف. بعد ذلك، استخدمي فرشاة جافة لإزالة آثار البودرة المتبقية، وستجدين أن بقعة الدم قد اختفت تماماً.





لتنظيف البقع الدهنية



قومي برش البودرة على البقع الدهنية على الملابس واتركيها لمدة 24 ساعة. بعد ذلك، استخدمي فرشاة أسنان ناعمة لإزالة البودرة الجافة.





بودرة الأطفال للتخلص من حب الشباب



بحسب موقع huffpost قد تكون مفيدة في علاج حب الشباب وتجفيف البثورعند استخدامها بشكل صحيح.



تساهم البودرة ايضاً في منع انسداد المسامات بفضل قدرتها على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة.



ولتطبيق بودرة الأطفال على البشرة لعلاج حب الشباب، يمكنك خلطها مع كمية قليلة من ماء الشرب لتكوين معجون متماسك القوام، ثم قومي بتطبيق هذا المعجون على البشرة بشكل متساوٍ واتركيه لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء، ويُنصح بتكرار هذا العلاج بانتظام وفقاً لاحتياجات بشرتك. عربي بوست