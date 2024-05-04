السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة
العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

لبى أكثر من خمسة آلاف شخص ، دعوة "صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، لمشاركته حفله الجماهيري الخيري الذي أحياه مساء يوم أمس الجمعة، في مسرح المدرج الروماني بوسط العاصمة عمّان ، والذي رصد ريعه لدعم مرضى السرطان في الأردن و قطاع غزة .  

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الحفل الجماهيري الكبير، الذي نظمته جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن ، كسر فيه العبداللات صمت الفعل الفني ، مقدماً مجموعة من أغانيه التي تحمل رسالة الوطن ، وتجسد الهم المشترك مع الأهل في فلسطين ، فغنى وأطرب وأبدع ، فتفاعل الجمهور مع أغانيه التي تغنت بالأردن وفلسطين وبالحرية ، وحضر الحفل وزير السياحة الأردني معالي السيد مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ، والعديد من الشخصيات المهمة. 

 


ويأتي التبرع بريع الحفل، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يساند منذ  البدء  الأطفال من مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة، وسخر كافة  التسهيلات لعلاجهم ، وأثبت العبداللات في الحفل، نجاحه الدائم فنياً وجماهيرياً .

 

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