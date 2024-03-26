الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صبا مبارك تتحول لمستشارة "خاصة "في نهاية " لحظة غضب"

صبا مبارك في مشهد من المسلسل
صبا مبارك في المسلسل

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل " لحظة غضب" تحولا كبيرا في شخصية يمنى التي لعبتها الممثلة الاردنية صبا مبارك.


وتقدم صبا مبارك نهاية مثيرة لشخصية يمنى التي أصبحت محل اهتمام الجمهور ومصدر تفاعلهم الدرامي، حيث تعتبر رمزاً لمن هم مثلها قد تعرضوا لعنف من أزواجهم، في إطار من الكوميديا السوداء تظهر يمنى في وضع مستشارة تلجأ لها النساء من كل مكان ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب.

وعاش الجمهور مع صبا مبارك لحظات مليئة بالتوتر والتشويق، بعد ما آلت إليه شخصية يمنى من مصير يختلف تماماً عن ما شاهدوه في بداية تعرفهم عليها، فقد شهدت تطوراً وتحولاً درامياً كبيراً، فبفضل مجموعة من القرارات الشجاعة والمصيرية، استطاعت يمنى أن تجد لنفسها الطريق الأسلم والأكثر تحديًا، حيث قررت تسليم نفسها إلى الشرطة بكل ثقة وثبات، لتلقي عقوبتها التي تستحق.

ومع ذلك، يتخلل هذا الحدث الكبير لمسة من الكوميديا السوداء، فيظهر تفاعل السيدات من مختلف أنحاء مصر مع وضع يمنى، ويذهبن لزيارتها في السجن لطلب مشورتها والوقوف إلى جانبها. يعكس هذا المشهد لحظات من التضامن بين النساء، ويبرز دور يمنى كرمز للوقوف ضد التسلط الذكوري والدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع.

اضافة اعلان

 



تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الدراما والكوميديا السوداء، حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها، وقد لقى المسلسل ردود فعل قوية من الجمهور والنقاد على مواقع التواصل الاجتماعي متصدراً الترند لعدة أيام متتالية.

 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لحظة غضب" اتصال يمنى - صبا مبارك بالشرطة وإخبارهم بأنها وراء قتل زوجها محمد فراج وشقيقه محمد شاهين، ليتم القبض عليها، وعند الذهاب إلى المحكمة تجد مفاجأة بأن محمد شاهين ما زال حيا، لم يمت، لتحاول التهرب من كلامها، ولكن تجد تسجيلات فيديو مصورة لها وهي تلقي جثمان محمد فراج في النيل.


وانتهت أحداث المسلسل بالحكم على صبا مبارك بـالحبس 3 سنوات مع النفاذ، لتذهب إليها بعض النساء ليخبروها بأنهم يريدون مساعدتها في قتل أزواجهم.



 المسلسل من إنتاج Watch It،  ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الفنان المصري حمادة هلال

اتهامات لأغنية في مسلسل “المداح” باستخدام تعاويذ لاستحضار الجن

25 آذار 2024
- بوستر أغمض عينيك

"أغمض عينيك" مسلسل سوري يتناول قضايا اجتماعية وأسرية

10 آذار 2024
اقرأ أيضا
ياسمين صبري

ياسمين صبري: مفيش حاجة اسمها حب من أول نظرة- فيديو

منذ2 ساعة
المسلسل

ما الذي يجعل "صلة رحم" أفضل المسلسلات في رمضان حتى الآن؟

25 آذار 2024
الفنان المصري حمادة هلال

اتهامات لأغنية في مسلسل “المداح” باستخدام تعاويذ لاستحضار الجن

25 آذار 2024
كاميرون دياز

بعمر الـ51.. كاميرون دياز تستقبل مولودها الثاني

24 آذار 2024
مشهد من مسلسل نعمة الأفوكاتو

محامية مصرية: نعمة الأفوكاتو أشبه بفيلم هندي

24 آذار 2024
عائلة "العندليب" تنوي مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"

عائلة "العندليب" تنوي مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"

24 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ17 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ17 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 