اتهامات لأغنية في مسلسل “المداح” باستخدام تعاويذ لاستحضار الجن

أثار تتر مسلسل المداح، من بطولة المطرب والممثل المصري حمادة هلال، حالةً من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم اتهام مؤلفها باستخدام تعاويذ سحرية لاستحضار الجن في ألحانها وكلماتها.

اضافة اعلان

إذ لاقت أغنية "لقيناك حابس" تفاعلاً واسعاً عبر الإنترنت في مصر؛ ما دفعها لتصدر الأعلى بحثاً عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، وفيسبوك أيضاً. وتقول كلمات الأغنية، أو "ترنيمة الجن":



"لقيناك حابس، فجيناك لابس

لقيناك راسي، خليناك حايس

شجينا جدارك، نورنا زار دارك

انفرطوا حروفك، صرنا زوارك.."



واتهم المتابعون للمسلسل أن الأغنية تستخدم طلاسم وتعاويذ حقيقية لاستحضار الجن في الترويج للمسلسل، وحاولوا فهم وتفسير الكلمات أو اللغة التي استخدمت فيها.



في المقابل، نفى صناع المسلسل ومؤلفو الأغنية أي علاقة بالكلمات أو اللحن بالسحر أو الشعوذة لا من قريب أو من بعيد. فالأغنية التي من كلمات المؤلف أسامة محرز أتت بلهجة صعيدية مصرية أصيلة، وليست بلغة مجهولة كما ادعى البعض.



وبحسب تصريحات صحفية للمؤلف، تدور الأغنية التي حملت عنوان "ترنيمة الجن" حول حديث الجن مع بطل المسلسل، المداح. إذ يقول الجن له إنهم "عندما يأتون إليه يجدونه متمسكاً بعقيدته ودينه، وهذا معنى كلمة "حابس"، فيأتونه "لابس" أي يتلبسونه ليؤذوه، وعندما يأتونه مرة أخرى يجدونه معتصماً بالله وهادئاً "راسي"، فيحاولون تشتيته، وهذا معنى "حايس"، بحسب تعبير المؤلف.



وتابع محرز: "يشق الجن قلب المداح بالشك والفزع، ونارهم تصل إليه، حتى تفرط منه حروف التحصين والحماية من شرهم، وأخيراً يخبرونه أنهم صاروا زواره وعندما يتغلب عليهم سيعودون إليه مرة أخرى".



وبالنسبة لموسيقى الأغنية المثيرة للجدل، فهي من تأليف كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أنه بعد نجاح العمل لمدة 3 سنوات على التوالي، يأتي الجزء الرابع من مسلسل "المداح" هذا العام، ويعرض خلال رمضان 2024. وهو من بطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وعدد من الفنانين. ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

بسبب جملة "اسمه يوسف وشعره كيرلي".. دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس"

مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو