الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سنة جديدة، قواعد جديدة، تعرفي على زميلاتك الجدد!

"مدرسة الروابي للبنات" تستعد لاستقبال العام الدراسي 2024

AlRawabi School for Girls 1
مشهد من المسلسل

كشفت نتفليكس عن الفصل الجديد من المسلسل المرتقب "مدرسة الروابي للبنات"، حيث تستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهًا جديدة.

اضافة اعلان

 

المسلسل من إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

 

ويطرح في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة.

 

ورغم تبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، يأتينا المسلسل بملامحه التي اعتدنا عليها ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

تستمر دروس الحياة في صقل شخصيات طالبات المرحلة الثانوية من خلال ما يمررن به من تحديات ومواقف، نجدهنّ يتخبطن وسط فيض من المشاعر والعواطف التي ترسم علاقاتهن وتختبر صداقتهن.

 

يتناول المسلسل حياة الفتيات اليافعات وما يمررن به من ضغوطات وتعقيدات، ومحاولاتهن للتأقلم مع الفصل الجديد ومع التغيرات في عالمنا اليوم.

تُشارك في الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها "تارا عبود" في دور "سارة"، و"سارة يوسف" في دور "تسنيم"، و"تارا عطاالله" في دور "نادين"، و"كيرا يغنم" في دور "هبة"، و"تاليا الأنصاري" في دور "شمس"، و"رنيم هيثم" في دور "فرح".

 

وسيأخذ الموسم الثاني المشاهدين في رحلة جميلة للتعرف على هؤلاء الفتيات وما يحملنه من قصص ومشاعر وأحداث مميزة ستترك أثرها في نفوسهم.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفنان الفلسطيني محمد عسّاف

بعد مرور 100 يوم على العدوان.. محمد عساف يغني لغزة و آلامها

منذ2 ساعة
غزة مونامور

"غزة مونامور".. قصة حب "تراجيكوميديا" من قلب غزة المحاصرة

منذ21 ساعة
نجاتي شاشماز بدور مراد علمدار

21 عاما على عرض "وادي الذئاب".. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

منذ24 ساعة
سلافة معمار وسيف سبيعي

سيف سبيعي: أحب سلافة معمار للآن.. ومشاهدها في "الخائن" ليست جريئة

15 كانون الثاني 2024
المنتج السينمائي، هارفي واينستين

ماذا تغير في هوليوود بعد فضيحة هارفي واينستين؟

15 كانون الثاني 2024
لينا هيدي

أبطال «صراع العروش» يدعمون فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ16 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 