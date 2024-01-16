"مدرسة الروابي للبنات" تستعد لاستقبال العام الدراسي 2024

كشفت نتفليكس عن الفصل الجديد من المسلسل المرتقب "مدرسة الروابي للبنات"، حيث تستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهًا جديدة.

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المسلسل من إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

ويطرح في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة.

ورغم تبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، يأتينا المسلسل بملامحه التي اعتدنا عليها ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.



تستمر دروس الحياة في صقل شخصيات طالبات المرحلة الثانوية من خلال ما يمررن به من تحديات ومواقف، نجدهنّ يتخبطن وسط فيض من المشاعر والعواطف التي ترسم علاقاتهن وتختبر صداقتهن.

يتناول المسلسل حياة الفتيات اليافعات وما يمررن به من ضغوطات وتعقيدات، ومحاولاتهن للتأقلم مع الفصل الجديد ومع التغيرات في عالمنا اليوم.



تُشارك في الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها "تارا عبود" في دور "سارة"، و"سارة يوسف" في دور "تسنيم"، و"تارا عطاالله" في دور "نادين"، و"كيرا يغنم" في دور "هبة"، و"تاليا الأنصاري" في دور "شمس"، و"رنيم هيثم" في دور "فرح".

وسيأخذ الموسم الثاني المشاهدين في رحلة جميلة للتعرف على هؤلاء الفتيات وما يحملنه من قصص ومشاعر وأحداث مميزة ستترك أثرها في نفوسهم.





