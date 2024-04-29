ريم حنا تحسم جدل إنتاج "الفصول الأربعة" بجزئه الثالث

حسمت الكاتبة السورية ريم حنا الجدل الدائر حول إنتاج جزء ثالث من المسلسل السوري الشهير "الفصول الأربعة"، معلنة رسمياً عن بدء العمل على كتابة نص الجزء الجديد، وذلك "تلبية لرغبة الجمهور العارمة وإلحاح المنتجين".

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وأكدت ريم حنا خلال ظهورها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية "رابعة الزيات" على صعوبة المهمة التي تنتظرها لإنتاج جزء ثالث يليق بتطلعات الجماهير، خاصةً مع رحيل بعض أبطال العمل الأساسيين وسفر آخرين.



وبينت "حنا" أن محبة الناس للمسلسل والأصداء المستمرة عنه رغم مرور 23 عاماً على عرضه، شكّلت حافزاً عندها لكتابة جزء ثالث، معربة عن سعادتها العميقة باستمرار تفاعل الجمهور مع العمل.



وأكدت الكاتبة السورية أن المهمة لن تكون سهلة وأن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكنها بينت أنها تسعى لتقديم جزء ثالث يرقى إلى مستوى توقعات محبي المسلسل.



ويرى العديد من المتابعين ومحبي المسلسل أن إنتاج جزء ثالث من مسلسل "الفصول الأربعة" قد لا تكون فكرة مُوفقة، وذلك لغياب بعض الشخصيات المحورية عن العمل، إما بسبب رحيلهم عن الحياة مثل الممثلين "خالد تاجا" و"نبيلة النابلسي"، أو بسبب مغادرتهم سوريا لأسباب سياسية مثل الممثلين "جمال سليمان" و"يارا صبري".





مسلسل الفصول الأربعة



"الفصول الأربعة" مسلسل تلفزيوني سوري اجتماعي من جزئين، أنتج الجزء الأول عام 1999 والجزء الثاني عام 2002.



تناول المسلسل في جزأيه الحياة اليومية لأسرة دمشقية والعلاقات الأسرية التي تربط بين أفرادها، ويعد العمل واحداً من أبرز المسلسلات الاجتماعية السورية للمخرج السوري الراحل "حاتم علي".



المسلسل من تأليف "دلع الرحبي وريم حنا، وتدور قصته حول إحدى العوائل السورية المؤلفة من أب وأم لديهما خمس بنات، كما تطرق العمل لطبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة من مختلف الطبقات الاجتماعية، وعرض مشكلات ثلاث شرائح عمرية، وكيف يتم التعامل معها من قبل الجميع.



وشارك في المسلسل العديد من الممثلين السوريين، ومن أبرزهم: "خالد تاجا، نبيلة النابلسي، وهالة شوكت، سلمى المصري، ليلى جبر، مها المصري، سليم صبري، جمال سليمان، يارا صبري، روعة السعدي، رباب كنعان، ديمة بياعة، ميلاد يوسف، رامي حنا". وكالات