الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريم حنا تحسم جدل إنتاج "الفصول الأربعة" بجزئه الثالث

نجوم عمل الفصول الأربعة
نجوم عمل الفصول الأربعة

حسمت الكاتبة السورية ريم حنا الجدل الدائر حول إنتاج جزء ثالث من المسلسل السوري الشهير "الفصول الأربعة"، معلنة رسمياً عن بدء العمل على كتابة نص الجزء الجديد، وذلك "تلبية لرغبة الجمهور العارمة وإلحاح المنتجين".

اضافة اعلان


وأكدت ريم حنا خلال ظهورها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية "رابعة الزيات" على صعوبة المهمة التي تنتظرها لإنتاج جزء ثالث يليق بتطلعات الجماهير، خاصةً مع رحيل بعض أبطال العمل الأساسيين وسفر آخرين.


وبينت "حنا" أن محبة الناس للمسلسل والأصداء المستمرة عنه رغم مرور 23 عاماً على عرضه، شكّلت حافزاً عندها لكتابة جزء ثالث، معربة عن سعادتها العميقة باستمرار تفاعل الجمهور مع العمل.

وأكدت الكاتبة السورية أن المهمة لن تكون سهلة وأن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكنها بينت أنها تسعى لتقديم جزء ثالث يرقى إلى مستوى توقعات محبي المسلسل.

ويرى العديد من المتابعين ومحبي المسلسل أن إنتاج جزء ثالث من مسلسل "الفصول الأربعة" قد لا تكون فكرة مُوفقة، وذلك لغياب بعض الشخصيات المحورية عن العمل، إما بسبب رحيلهم عن الحياة مثل الممثلين "خالد تاجا" و"نبيلة النابلسي"، أو بسبب مغادرتهم سوريا لأسباب سياسية مثل الممثلين "جمال سليمان" و"يارا صبري".

مسلسل الفصول الأربعة

"الفصول الأربعة" مسلسل تلفزيوني سوري اجتماعي من جزئين، أنتج الجزء الأول عام 1999 والجزء الثاني عام 2002.


تناول المسلسل في جزأيه الحياة اليومية لأسرة دمشقية والعلاقات الأسرية التي تربط بين أفرادها، ويعد العمل واحداً من أبرز المسلسلات الاجتماعية السورية للمخرج السوري الراحل "حاتم علي".


المسلسل من تأليف "دلع الرحبي وريم حنا، وتدور قصته حول إحدى العوائل السورية المؤلفة من أب وأم لديهما خمس بنات، كما تطرق العمل لطبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة من مختلف الطبقات الاجتماعية، وعرض مشكلات ثلاث شرائح عمرية، وكيف يتم التعامل معها من قبل الجميع.

وشارك في المسلسل العديد من الممثلين السوريين، ومن أبرزهم: "خالد تاجا، نبيلة النابلسي، وهالة شوكت، سلمى المصري، ليلى جبر، مها المصري، سليم صبري، جمال سليمان، يارا صبري، روعة السعدي، رباب كنعان، ديمة بياعة، ميلاد يوسف، رامي حنا". وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منى واصف

​ منى واصف: أتمنى أن أحظى بجنازة مهيبة ​

27 نيسان 2024
اقرأ أيضا
قيس الشيخ نجيب

قيس الشيخ نجيب ينعى والدته: الله معك يا حنونة

منذ2 ساعة
نادين لبكي

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم "كان السينمائي 77"

منذ4 ساعة
الحشاشين

إيران تمنع عرض مسلسل "الحشاشين"

منذ4 ساعة
أندريا طايع

رفقة نجمة أردنية.. معتصم النهار بطلا لمسلسل كوميدي

منذ23 ساعة
محمد كردفاني

المخرج كردفاني لـ"الغد": وداعا جوليا" تحية لكل النساء ذوات الأثر الإيجابي

28 نيسان 2024
بطلة فيلم وداعا جوليا الممثلة سيران رياك

"وداعا جوليا": نافذة على الصراع والأمل في السودان

27 نيسان 2024
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ16 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ16 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 