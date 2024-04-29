قيس الشيخ نجيب ينعى والدته: الله معك يا حنونة

نعى الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والدته خديجة العبد، زوجة المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب.



ونشر قيس ورقة النعوة عبر حسابه في "إنستغرام"، وعلّق قائلاً: "الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل... سلميلي على بابا".

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من هي خديجة العبد؟





خديجة العبد هي فنانة سورية وزوجة الفنان محمد الشيخ نجيب، شاركت في عدة مسلسلات منها أيام شامية، وهي والدة الممثل قيس الشيخ نجيب.



بدأت حياتها الفنية من خلال فرقة تشرين للفنون الشعبية وقدمت العديد من الأعمال على المسرح وفي التلفزيون قبل أن تبتعد عن الفن للعناية بعائلتها وتظهر في أعمال محدودة.