ستينية تتحدى العمر وتتأهل لمسابقة ملكة جمال الأرجنتين

تأهلت أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة 60 عامًا، إلى مسابقة ملكة جمال الأرجنتين؛ بفضل مظهرها الشبابي، بعد أن فازت بلقب ملكة جمال بوينس آيرس، رغم تنافسها مع العشرات من النساء الأصغر سنًا، وفق موقع "أوديتي سنترال".



ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن مسابقة ملكة جمال الكون أصبحت في نهاية العام الماضي أكثر شمولًا، من خلال إلغاء الحد الأدنى للسن الذي تم فرضه منذ عام 1958.

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وأكد أنه اعتبارًا من العام الجاري، لم تعد المنافسة تقتصر على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 28 عامًا، إذ تشير القواعد فقط إلى أن المتسابقات يجب أن يكنّ في السن القانوني للمشاركة؛ مما فتح الباب أمام العديد من الطامحات الأكثر نضجًا.