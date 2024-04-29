الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران تمنع عرض مسلسل "الحشاشين"

الحشاشين
من مسلسل الحشاشين

حظرت إيران بث المسلسل التلفزيوني المصري «الحشاشين» المستوحى من تاريخ طائفة من العصور الوسطى، منددة بـ«تشويهات» تاريخية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد، بعد هجوم إعلامي شرس دام أسابيع.

اضافة اعلان

 

ويستوحي المسلسل أحداثه من قصة حسن بن الصباح، وهو من مواليد بلاد فارس، ومؤسس طائفة «الحشاشين» التي نفذ أعضاؤها اغتيالات في القرنين الحادي عشر، والثاني عشر. وتعد فرقة «الحشاشين» من فروع الإسماعيلية النزارية.

المسلسل المكون من 30 حلقة والذي تم بثه لأول مرة في مارس (آذار) خلال شهر رمضان، حقق نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط، وسرعان ما أصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة بين الإيرانيين.

 

لكن إيران قررت حظر بثه على «جميع المنصات المحلية»، عادّة أنه يحتوي على «تشويهات تاريخية عديدة، ويبدو أنه تم إنتاجه بنهج سياسي متحيز»، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن المسؤول في التلفزيون مهدي سيفي.


وبالفعل حذفت تطبيقات محلية للفيديوهات في إيران، مثل موقع «آبارات» الشهير، حلقات المسلسل المثير للجدل، رغم أنها لا تزال تظهر في محركات البحث.


وعَدّت وكالة «إرنا» أن المسلسل يقدم «صورة زائفة عن الإيرانيين»، ونقلت عن خبراء قولهم إن المسلسل يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ«مولد الإرهاب».

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نادين لبكي

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم "كان السينمائي 77"

منذ 18 دقيقة
أندريا طايع

رفقة نجمة أردنية.. معتصم النهار بطلا لمسلسل كوميدي

منذ20 ساعة
محمد كردفاني

المخرج كردفاني لـ"الغد": وداعا جوليا" تحية لكل النساء ذوات الأثر الإيجابي

منذ24 ساعة
بطلة فيلم وداعا جوليا الممثلة سيران رياك

"وداعا جوليا": نافذة على الصراع والأمل في السودان

27 نيسان 2024
منى واصف

​ منى واصف: أتمنى أن أحظى بجنازة مهيبة ​

27 نيسان 2024
جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز متهمة بقتل تيكتوكر مصابة بالسرطان

25 نيسان 2024
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ12 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 