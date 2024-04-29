إيران تمنع عرض مسلسل "الحشاشين"

حظرت إيران بث المسلسل التلفزيوني المصري «الحشاشين» المستوحى من تاريخ طائفة من العصور الوسطى، منددة بـ«تشويهات» تاريخية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد، بعد هجوم إعلامي شرس دام أسابيع.

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ويستوحي المسلسل أحداثه من قصة حسن بن الصباح، وهو من مواليد بلاد فارس، ومؤسس طائفة «الحشاشين» التي نفذ أعضاؤها اغتيالات في القرنين الحادي عشر، والثاني عشر. وتعد فرقة «الحشاشين» من فروع الإسماعيلية النزارية.



المسلسل المكون من 30 حلقة والذي تم بثه لأول مرة في مارس (آذار) خلال شهر رمضان، حقق نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط، وسرعان ما أصبح أحد أكثر المسلسلات مشاهدة بين الإيرانيين.

لكن إيران قررت حظر بثه على «جميع المنصات المحلية»، عادّة أنه يحتوي على «تشويهات تاريخية عديدة، ويبدو أنه تم إنتاجه بنهج سياسي متحيز»، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن المسؤول في التلفزيون مهدي سيفي.



وبالفعل حذفت تطبيقات محلية للفيديوهات في إيران، مثل موقع «آبارات» الشهير، حلقات المسلسل المثير للجدل، رغم أنها لا تزال تظهر في محركات البحث.



وعَدّت وكالة «إرنا» أن المسلسل يقدم «صورة زائفة عن الإيرانيين»، ونقلت عن خبراء قولهم إن المسلسل يسعى إلى ربط الإيرانيين بـ«مولد الإرهاب».