نادين لبكي عضو لجنة تحكيم "كان السينمائي 77"

اختيرت المخرجة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته 77 ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.

اضافة اعلان



وستنضم لبكي إلى جانب رئيسة اللجنة جريتا وكل من كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.



ومنذ أن بدأت مسيرتها السينمائية، اصبح للبكي مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهرعالمياً، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوعا المخرجين عام 2007 ومن ثم عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم، ورُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.



كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة للمهرجان.