الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نادين لبكي عضو لجنة تحكيم "كان السينمائي 77"

نادين لبكي
المخرجة نادين لبكي- من المصدر

اختيرت المخرجة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي لتكون عضوا  في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته 77 ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.

اضافة اعلان

 
وستنضم لبكي إلى جانب رئيسة اللجنة جريتا وكل من كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.


ومنذ أن بدأت مسيرتها السينمائية، اصبح للبكي مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهرعالمياً، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوعا المخرجين عام 2007 ومن ثم عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم"  شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم، ورُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة للمهرجان.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحشاشين

إيران تمنع عرض مسلسل "الحشاشين"

منذ 50 دقيقة
أندريا طايع

رفقة نجمة أردنية.. معتصم النهار بطلا لمسلسل كوميدي

منذ20 ساعة
محمد كردفاني

المخرج كردفاني لـ"الغد": وداعا جوليا" تحية لكل النساء ذوات الأثر الإيجابي

منذ24 ساعة
بطلة فيلم وداعا جوليا الممثلة سيران رياك

"وداعا جوليا": نافذة على الصراع والأمل في السودان

27 نيسان 2024
منى واصف

​ منى واصف: أتمنى أن أحظى بجنازة مهيبة ​

27 نيسان 2024
جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز متهمة بقتل تيكتوكر مصابة بالسرطان

25 نيسان 2024
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ12 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ13 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 