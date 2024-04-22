الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية

ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية
ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية

أقيم في المكتبة الوطنية اليوم الإثنين 22/4/2024 ندوة بعنوان " الأمن القومي" وبحضور مدير عام المكتبة الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة شارك فيها رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد غازي باشا الطيب ،ووزير الداخلية الأسبق الأستاذ سمير حباشنة، اللواء المتقاعد  إسماعيل العرود والشاعر الدكتور حربي المصري وأدار الندوة الأستاذ حسين المحارمة. 

اضافة اعلان


قال الحباشنة ، إن قضية الدفاع عن فلسطين قضية عربية وليست محصورة في الأردن فقط وأشاد بالعلاقات الأردنية الفلسطينية والوحدة الوطنية والخروج من بوتقة المناطقية وعلى الموظف أن يخدم خارج محافظته للتعرف على باقي مناطق الوطن لتعزيز انتمائه لكل الوطن. 


استعرض الباشا الطيب مفهوم ومسميات والمبادىء العامة لإقامة الأمن والعلاقات المختلفة لمنظور الأمن ، كما تحدث عن قضايا ومظاهر التحديات الأمنية وعناصر قوة الدولة وقدراتها ومستويات التعامل مع الأمن الموطني ، وتطرق إلى مؤشرات ونطاق وأعراض تهديد الأمن الوطني وحل معاضل الأمن الوطني واحتياجاته والإعتبارات العامة لوضع استراتيجية الأمن الوطني. 


وأشار الى مفهوم الأزمة وتصنيفها وأسبابها ومراحلها كما تطرق بالحديث عن الإدارة بالأزمات والمبادىء التي يجب مراعاتها عند التصدي لإدارة الأزمات.
وقال الباشا العرود ان الأمن ضرورة من ضرورات الحياة البشرية وعامل أساسي لإستمرارها كشأن الغذاء وعندما نقول الأمن الشامل يعني الأمن السياسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي ، العسكري ، البيئي ، والتكنولوجي والمعلوماتي وهذا بدوره يسهم بشكل فاعل وضمن الإستراتيجيات التخصصية للوزارة في تحقيق حالة من الإستقرار والأمن وحرية العمل ومن هنا نجد ان الإستراتيجيات يجب أن تخضع باستمرار للتطوير والتحديث لتجابه كل أشكال التحديات والمعوقات التي من شأنها ان تحيط من حالة الأمن والإستقرار في الدولة ككل.


واشار الى ان الأمن الوطني الأردني يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية ، واشار الى المرتكزات التي يقوم عليها الأمن الوطني الأردني. 


وفي الختام قرأ د.المصري عدد من قصائده الشعرية وتوزيع الدروع التكريمية

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الشاعر عبد الرحمن الأبنودي

سرقة أبواب قبر الشاعر الأبنودي تثير غضبا في مصر

منذ10 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-10-14 في 10.24.02_ab17aa8d

تحليل كتاب "السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين: واجب مقدس"

منذ12 ساعة
ندوة تعاين علاقة الرياضة بالثقافة والإعلام

ندوة تعاين علاقة الرياضة بالثقافة والإعلام

منذ12 ساعة
1713791084144549400

الزعبي يحاضر حول "الأدب الملتزم" في الثقافة العربية

منذ24 ساعة
1713790578724528500

"رحلة شفاء" لمرام جرادات.. رواية تحاكي مشاعر الإنسان

منذ24 ساعة
شهد اليوم الافتتاحي لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـــ38 احتفاءً من خلال تنظيم لقاء تكريمي للشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين، تقديراً لإسهاماته واعترافاً بجهوده في خدمة الثقافة العربية ودعمها

معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 38 يكرم الراحل "الشاعر عبدالعزيز البابطين"

22 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 