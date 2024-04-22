ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية

أقيم في المكتبة الوطنية اليوم الإثنين 22/4/2024 ندوة بعنوان " الأمن القومي" وبحضور مدير عام المكتبة الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة شارك فيها رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد غازي باشا الطيب ،ووزير الداخلية الأسبق الأستاذ سمير حباشنة، اللواء المتقاعد إسماعيل العرود والشاعر الدكتور حربي المصري وأدار الندوة الأستاذ حسين المحارمة.

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قال الحباشنة ، إن قضية الدفاع عن فلسطين قضية عربية وليست محصورة في الأردن فقط وأشاد بالعلاقات الأردنية الفلسطينية والوحدة الوطنية والخروج من بوتقة المناطقية وعلى الموظف أن يخدم خارج محافظته للتعرف على باقي مناطق الوطن لتعزيز انتمائه لكل الوطن.



استعرض الباشا الطيب مفهوم ومسميات والمبادىء العامة لإقامة الأمن والعلاقات المختلفة لمنظور الأمن ، كما تحدث عن قضايا ومظاهر التحديات الأمنية وعناصر قوة الدولة وقدراتها ومستويات التعامل مع الأمن الموطني ، وتطرق إلى مؤشرات ونطاق وأعراض تهديد الأمن الوطني وحل معاضل الأمن الوطني واحتياجاته والإعتبارات العامة لوضع استراتيجية الأمن الوطني.



وأشار الى مفهوم الأزمة وتصنيفها وأسبابها ومراحلها كما تطرق بالحديث عن الإدارة بالأزمات والمبادىء التي يجب مراعاتها عند التصدي لإدارة الأزمات.

وقال الباشا العرود ان الأمن ضرورة من ضرورات الحياة البشرية وعامل أساسي لإستمرارها كشأن الغذاء وعندما نقول الأمن الشامل يعني الأمن السياسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي ، العسكري ، البيئي ، والتكنولوجي والمعلوماتي وهذا بدوره يسهم بشكل فاعل وضمن الإستراتيجيات التخصصية للوزارة في تحقيق حالة من الإستقرار والأمن وحرية العمل ومن هنا نجد ان الإستراتيجيات يجب أن تخضع باستمرار للتطوير والتحديث لتجابه كل أشكال التحديات والمعوقات التي من شأنها ان تحيط من حالة الأمن والإستقرار في الدولة ككل.



واشار الى ان الأمن الوطني الأردني يواجه تحديات خارجية وداخلية كثيرة في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية ، واشار الى المرتكزات التي يقوم عليها الأمن الوطني الأردني.



وفي الختام قرأ د.المصري عدد من قصائده الشعرية وتوزيع الدروع التكريمية