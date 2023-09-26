الثلاثاء 26 أيلول 2023
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إن شاء الله، فُلان، حتى، قميص

4000 كلمة عربية تتخذ من المعاجم الإسبانية مَستقراً لها

تعايشت اللغة العربية مع اللغات الأخرى المنطوقة في شبه الجزيرة الأيبيرية
تعايشت اللغة العربية مع اللغات الأخرى المنطوقة في شبه الجزيرة الأيبيرية
 بدأ التأثير العربي على اللغة الإسبانية مع الدخول الأموي لشبه الجزيرة الأيبيرية عام 711. حينما تمكنت الجيوش الإسلامية بقيادة طارق بن زياد، وبمدة لا تتجاوز الـ7 سنوات، من السيطرة على شبه الجزيرة بأكملها، وهي ماتعرف اليوم بـ"إسبانيا والبرتغال وجبل طارق ومدورا". حيث أطاحت الحملة العكسرية بمملكة القوط الغربيين التي كانت حكمت المنطقة لما يقرب من 3 قرون.اضافة اعلان



تعايشت اللغة العربية خلال تلك الفترة جنباً إلى جنب مع اللغات الأخرى المنطوقة في شبه الجزيرة الأيبيرية، مثل الباسك واللاتينية. ووفقاً لعالم اللغة رافائيل لابيسا، المؤرخ الإسباني والمدير السابق للأكاديمية الملكية الإسبانية، فإن حوالي 4000 كلمة إسبانية تأتي من اللغة العربية، أي ما يمثل بالمجمل 8٪ من مفردات اللغة القشتالية.

يقول لابيسا في كتاب تاريخ اللغة الإسبانية Historia de la lengua española: "كان العنصر العربي، بعد اللاتيني، هو الأغنى في المفردات الإسبانية حتى القرن السادس عشر".



التشابه النحوي بين اللغتين


جرى تبني العديد من السمات النحوية العربية من قبل اللغات الرومانسية خلال العصور الوسطى إبّان اقتحام الأندلس، كالتوافق في الجنس بين الأسماء والصفات والأفعال، وهي حالة تشترك فيها كل من الإسبانية والعربية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد كلتا اللغتين أيضاً على تصريفات أفعال مختلفة اعتماداً على من يتحدث "مفرداً كان أو جمعاً". 

النطق 


تعتمد كلتا اللغتين، بشكل كبير، على الأصوات الحَلْقِيَّة، حيث تصدر عندما يلامس جذر اللسان الغشاء الخلفي للبلعوم، وهو صوت لا نسمعه في اللغة الإنجليزية ولغات أخرى. 

يتمثل هذا الصوت الحلقي باللغة الإسبانية على هيئة حرف "J”، (خاء)، الموجود في كلمة "Joven” "خوفن" بمعنى شاب، أو "Ojo” “أوخو" بمعنى عَين.





الصوتيات- فونيتيك


تشير الصوتيات إلى أصغر وحدات الصوت التي تشكل الكلمات، مثل حروف العلة والحروف الساكنة. 

في اللغة العربية، يجري تمثيل أصوات الحروف المتحركة برموز خاصة تغير نطق الحروف الساكنة كما يظهر في الصورة.



بينما تستخدم الإسبانية مزيجاً من الحروف وعلامات التشكيل للإشارة إلى الاختلاف الصوتي، كتلك الأحرف البيضاء في الصورة أدناه.



4000 كلمة عربية تجدها في القاموس الإسباني.. هذه أبرزها






كلمات إسبانية أخرى مشتقة من العربية: 






‏ Paella: بايّلا اسم مشتق من كلمة «بقايا» العربية، وهو طبق أرز إسباني. وتكون «بايّلا» محضرة بالخضراوات أو اللحوم أو بالأسماك.

‏Alquiler من الفعل العربي اكترى: كَرَى، بمعنى استأجر

‏Mazmorra مطمورة: السِّجن، والجمع مَطَامِيرُ

‏Albahaca الحبق، نبات عشبي عطر ينمو على ضفاف الأنهار

‏Camisa قميص 

‏Pantalones بنطلون

‏ Algodón قطن

‏Alcalá القلعة

‏Mohíno مهين

‏Sorbete شربات

‏Tamarindo تمر هندي

‏Jarabe شراب

‏Jarra جرة، وعاء

‏Tabaco تبغ

‏ Azafrán زعفران


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