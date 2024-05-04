السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار المقام على شرف فخامة رئيس جمهورية اوزبكستان شوكت ميرزيوييف

"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بقيمة 4.85 مليار دولار أمريكي

"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بقيمة 4.85 مليار دولار أمريكي
"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بقيمة 4.85 مليار دولار أمريكي

برعاية رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، وبحضور رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله اريبوف، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة السعودي، وقعت شركة أكوا باور مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى (مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح)، والذي سيتم تطويره من قبل شركة أكوا باور بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط في منطقة كاراكالباكستان.

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تم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جاري تطويرهما من قبل أكوا باور في أوزبكستان، وهما؛ محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، والتي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 جيجاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط في منطقة طشقند.


ويُعد مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ 15 ضمن محفظة شركة أكوا باور التي تديرها في أوزبكستان، حيث يعزز التزام الشركة القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40٪ من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعتبر أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور خارج المملكة العربية السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار.


تعليقاً على اتفاقية شراء الكهرباء، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لحوالي 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة. كما أغتنمُ هذه المناسبة كي أعرب عن امتناني لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وذلك لثقته في «أكوا باور» لتحقيق هذا الإنجاز المهم على أرض الواقع. كما أود أن أتقدم لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن خالص تقديري وشكري، لتوجيهاته الرشيدة ودعمه اللامحدود لتمكيننا من تحقيق هذه الشراكات المثمرة".


وسيتم تطوير مشروع آرال على خمس مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو18,500 جيجاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247,000 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لحوالي أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوةً مهمةً في سعي أوزباكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات.


الجدير ذكره أن محفظة أكوا باور في أوزبكستان تضم 11.6 جيجاواط من الطاقة، منها 10.1 جيجاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر من عام 2023.

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