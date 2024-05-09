الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط ترتفع عالميا

النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات
النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مدعومة بتقليص مخزونات الخام الأميركية الذي يشير إلى تراجع المعروض في ظل ترقب المتعاملين وآمالهم بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 23 سنتا لتصل إلى 83.81 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر حزيران 29 سنتا لتصل إلى 79.28 دولار للبرميل.


وتراجعت مخزونات الخام الأسبوع الماضي 1.4 مليون برميل اتصل إلى 459.5 مليون برميل.


وفي المقابل ارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع تجاوز 900 ألف برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 228 مليون برميل، ما حد من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.


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