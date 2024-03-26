الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بيتكوين" تتخطى مستويات 70 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين
دبي - ارتفع سعر أكبر عملة مشفرة "بيتكوين" مرة أخرى إلى ما فوق 70 ألف دولار، وسط تجاهل السوق التدفقات الخارجية من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية الأسبوع الماضي.اضافة اعلان
ارتفعت معظم الأصول الرقمية، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بما يصل إلى %7.1  إلى 70816 دولارا. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العملة المشفرة مستويات 70 ألف دولار منذ أكثر من أسبوع. وارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 6 % تقريبا، بينما ارتفع سعر كل من سولانا ودودج كوين بأكثر من %4.
تم سحب ما يقرب من 900 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة هذه الأسبوع الماضي، مما يعكس التدفقات الخارجية المستمرة من صندوق "Grayscale Bitcoin Trust" بالإضافة إلى الاعتدال في الاشتراكات في العروض المقدمة من "BlackRock" و"Fidelity Investment". وشهدت مجموعة الصناديق العشرة أحد أسوأ أسابيع العام منذ إطلاقها في يناير.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، قال ناثانيال كوهين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للأصول الرقمية INDIGO Fund: "على الرغم من أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تعرضت لضغوط، إلا أن دفاتر الطلبات يتم تحميلها على جانب العطاءات حول منطقة 60 ألفًا، مما يدل على أن السوق حريصة على الشراء عند الانخفاض".
وأضاف: "أنت بحاجة إلى الحصول على السيولة عند مستويات أقل حتى تتمكن بعد ذلك من الحصول على عرض وتوليد الزخم للارتفاع."-(رويترز)

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