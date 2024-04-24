ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، ما يعادل 0.1 بالمئة، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.11 بالمئة.



وأفادت أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل الأسبوع الماضي.-(بترا)