الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية

النفط يرتفع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات
رسم تعبيري لارتفاع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، ما يعادل 0.1 بالمئة، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.11 بالمئة.


وأفادت أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل الأسبوع الماضي.-(بترا)


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