الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الين عند أدنى مستوى أمام الدولار واليورو

الدولار
الدولار

سجل الين الياباني أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير مما زاد من ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

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وهبط الين بنحو 0.2 بالمئة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان لقراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.


وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 بالمئة وتوقع أن يظل التضخم حول 2 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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