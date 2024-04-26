الين عند أدنى مستوى أمام الدولار واليورو

سجل الين الياباني أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار اليوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير مما زاد من ترقب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

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وهبط الين بنحو 0.2 بالمئة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان لقراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.



وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 بالمئة وتوقع أن يظل التضخم حول 2 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.