السبت 04 أيار 2024
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بلدية الكرك تضبط عددا من المخالفات الصحية

بلدية الكرك تضبط عددا من المخالفات الصحية
بلدية الكرك تضبط عددا من المخالفات الصحية

 ضبط قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى اليوم السبت عددا من المخالفات الصحية المتعلقة بسلامة عدد من المواد الغذائية ومواد التجميل وشروط الصحة العامة سواء النظافة وسوء التخزين المناسب إضافة إلى اعتداءات على الأرصفة داخل مدينة الكرك.

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وأكد رئيس القسم الصحي في البلدية سند الحوراني، أن كوادر القسم تنفذ باستمرار جولات رقابية على محال المواد الغذائية والملاحم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.


وأشار إلى أن عدد المخالفات بلغ 40 مخالفة خلال أسبوع، مؤكدا أن البلدية ستنفذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولا إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.- (بترا)

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