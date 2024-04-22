"العقبة الوطني للتدريب".. هل يلبي احتياجات المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية؟

أحمد الرواشدة

العقبة- من المنتظر أن يبدأ مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني في باستقبال المتدربين خلال النصف الثاني من العام الحالي، ليكون أكبر مركز تدريب وتأهيل على مستوى المملكة، بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 800 متدرب في الدورة الواحدة من كافة المحافظات، وضمن برامج جديدة نوعية تلبي حاجة السوق وطموحات المنطقة كمقصد سياحي واستثماري إقليمي.

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ويعول على المجمع الذي يتبنى نموذج حوكمة قائما على إدماج كلي للقطاع الخاص كتجربة جديدة من نوعها، أن يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تنمية الموارد البشرية ومحاكاة التكنولوجيا المتطورة.



وتقدر مساحة المجمع الأكبر على مستوى المملكة بحوالي 6500 متر، ويعتبر مركزا متقدما للتدريب المهني التقني، ويوفر مرافق مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات، لتقديم برامج تدريب موجهة نحو الطلب، تتوافق مع احتياجات الصناعة، وتوفير فرص العمل الحيوية وقيم التربية المهنية التي تركز على بناء التكوين المهني وإعادة تشكيل الهوية المهنية للشباب بما يتماشى مع إستراتيجيات التنمية الوطنية والإقليم.



وبين مدير فرع العقبة لدى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، المهندس ليث الزيادين، أن افتتاح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني خلال النصف الثاني من العام الحالي، يأتي استجابة للخطط التنموية الشاملة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من خلال تدريب الشباب على مهن مختلفة يحتاجها سوق العمل المحلي ويلبي طموحات المنطقة كمقصد سياحي واستثماري إقليمي، مبينا أن المجمع يتبنى نموذج حوكمة قائما على إدماج كلي للقطاع الخاص من خلال تعيين لجان توجيهية من القطاع الخاص لكل برنامج يقوم على الإشراف على البرنامج التدريبي بكافة مراحله من اعتماد مناهج التدريب وحتى المساهمة في توفير فرص التدريب والتشغيل.



وأشار الزيادين أن الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب هي شركة غير ربحية وأحد الأذرع التنموية للقوات المسلحة تأسست عام 2007، لتزويد سوق العمل الأردني بالعاملين المدربين والمؤهلين من خلال توفير وضمان فرص التدريب للشباب المتعطل في مختلف القطاعات وفي جميع محافظات المملكة و بشراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص لزيادة المشاركة في سوق العمل الأردني، مبينا أن الوطنية للتشغيل والتدريب تعتبر أحد أهم مزودي التدريب الرئيسين في قطاع التعليم المهني والتقني في المملكة، حيث أن الهدف من إنشائها تأهيل الشباب، وتدريبهم تدريبا احترافيا وتأمينهم بفرص عمل تضمن لهم مستقبلا آمنا.



وباشرت الشركة عملها بعد استكمال وإنجاز كافة الخطط والبرامج التفصيلية لكافة مراحل التشغيل والتدريب، لتجسد الرؤية الملكية بأهمية مشاركة الشباب الأردني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد جيل من الشباب المؤهل، وتسليحهم بالمهارات والقدرات اللازمة للعمل والعطاء وزيادة الإنتاج.



وأكد الزيادين أنه تم إدخال العديد من البرامج والمشاريع ومن أبرزها مركز أفلام العقبة وبشراكة مع الهيئة الملكية للأفلام، ويقدم العديد من البرامج والمهارات المساندة للتصوير والإخراج والإنتاج، بالإضافة للأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وينفذ من خلالها برامج السياحة والضيافة، ومركز التميز الأردني الألماني للوجستيات، ومختبر التصنيع الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة لبرنامج إدارة وصيانة المرافق، ومشغل الآلات الصناعية وصيانة إلكتروميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، وحزمة من برامج الصحة العامة والصحة المهنية.



وأضاف أن مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني يعتبر الجهة الوحيدة في محافظة العقبة الذي ينفرد بحصوله على ترخيص لتنفيذ برنامج الإرشاد والتوجيه المهني، إضافة إلى الترخيص المهني من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهو البرنامج الذي يهدف إلى توجيه الشباب لاكتشاف طموحاتهم، ميولهم، مؤهلاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير معلومات عن سوق العمل والفرص المهنية المتاحة، واختيار مهنة المستقبل واتخاذ قرارات ملائمة ذات الصلة بمسارات العمل والتعلم، مؤكدا أن الشركة أطلقت مؤخرا برنامج تدريبي لتركيب وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر أوبتك) بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة حيث يعتبر هذا البرنامج الأول على مستوى جنوب المملكة.



ويهدف المشروع بحسب الزيادين إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، وذلك في إطار الجهود لتعزيز تنمية الموارد البشرية ورفع قابلية التشغيل ودعم الشباب داخل محافظة العقبة.



وقال الزيادين إن المشروع يأتي في إطار حرص الشركة على رفع القدرات التقنية والمهنية للشباب في العقبة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا أن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى تدريب 25 شابا من أبناء محافظة العقبة، تدريبا نظريا وعمليا مكثفا على مدار ستة أشهر، بواقع 800 ساعة تدريبية.



وبحسب الزيادين فإن المشروع يهدف إلى توفير فرص للخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في العقبة، من خلال تضمن المشروع تدريبا على حزمة من المهارات أبرزها السلامة والصحة المهنية وأساسيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيب وصيانة شبكات الفايبر أوبتك، مشيرا أنه في حال اجتياز المتدرب للبرنامج يحصل على شهادة الكفاءة المهنية من الوطنية للتشغيل والتدريب، بالإضافة لشهادة مزاولة المهنة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والتي تأهله لسوق العمل.



وأشار الزيادين إلى أن الوطنية للتشغيل والتدريب تعمل على توطين الخبرات والكفاءات داخل العقبة لتخدم توجهات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة جذب استثماري حيث تم تدريب المئات من الشباب من خلال العديد من البرامج الموجهة نحو الطلب والتي تم تنفيذها داخل محافظة العقبة.



وحول البرامج التدريبية التي قدمتها الوطنية للتشغيل والتدريب لأبناء محافظة العقبة والتي تم تنفيذها بناء على احتياجات سوق العمل، بين الزيادين بأن الوطنية للتشغيل والتدريب قدمت العديد من البرامج والتي من أبرزها برنامج قطاع الخدمات اللوجستية حيث تم تدريب 100 شاب وشابة على الدعم اللوجستي وإدارة المستودعات بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلغت نسبة التشغيل للخريجين بعد انتهاء البرنامج 63 %.



وتابع الزيادين بأن الشركة أطلقت في تموز(يونيو) الماضي مجموعة من البرامج التدريبية والتي تقدم لأول مرة في محافظة العقبة وهي برنامج إلكتروميكانيك صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة لبرنامج تكنولوجيا اللحام بحيث يتم استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال النموذج التدريبي.



وأكد الزيادين أن برنامجا تكنولوجيا جاء بهدف إعداد كوادرمدربة لمشروع الناقل الوطني حيث انخرط بالبرنامج 100 متدرب سينهون البرامج التدريبية في شهر أيار(ابريل) القادم.



وكشف الزيادين عن خطوة إستراتيجية في مجال تطوير القوى العاملة، حيث تمثلت هذه الخطوة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص في صيانة وإدامة المرافق، بالإضافة إلى برنامج تدريبي متخصص لتشغيل الآلات الهيدروليكية والهوائية لتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات قطاع الاستثمار في الصناعة.



ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التدريبي 55 متدربا في مرحلته الأولى في شهر حزيران (تموز)، وذلك بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، ستُقام سلسلة من الدورات القصيرة الموجهة نحو احتياجات وطلبات سوق العمل، والتي تشمل مجالات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات الحياتية بهدف رفع كفاءة العاملين والباحثين عن العمل في القطاع، وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق النجاح في بيئة العمل المتغيرة باستمرار. ويعكس هذا التحرك الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل في المنطقة.



وختم الزيادين حديثه، بأن تطلعات ورؤية الوطنية للتشغيل والتدريب بأن يكون مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني مركزا إقليميا يصدر المواهب والكفاءات البشرية المميزة للاستفادة من النمو الاقتصادي في العقبة والمشاريع الإقليمية المجاورة.

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