الأربعاء 01 أيار 2024
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حملة تنظيف لجوف البحر في محمية العقبة البحرية

حملة تنظيف لجوف البحر في محمية العقبة البحرية
حملة تنظيف لجوف البحر في محمية العقبة البحرية
العقبة - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملة تنظيف جوف البحر السابعة في منطقتي الشاطئ الأوسط والجنوبي (داخل محمية العقبة البحرية)، بمشاركة مفوض المدينة والإقليم في السلطة، عبدالله النجادات، ومفوض البيئة، د. أيمن سليمان، ومساعد محافظ العقبة، عبدالله الطورة وبالتعاون مع 19 غواصًا من القوة البحرية والزوارق الملكية ومديرية الدفاع المدني وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومحمية العقبة البحرية ومحطة العلوم البحرية، و 10 غواصين من جمعية العقبة للغوص.اضافة اعلان

وأوضح مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة أن الحملتين تأتيان ضمن  الفعاليات التوعوية للعام 2024 إذ استهدفت الحملة الأولى الشاطىء الأوسط  والحملة الثانية في الشاطىء الجنوبي في محمية العقبة البحرية ، حيث استخرج  الفريق المشارك في تنظيف الشاطئ الأوسط 52 كيسًا ، بوزن إجمالي يبلغ 260 كغم من النفايات المتراكمة تحت الماء بأنواعها المختلفة.

بدوره أكد رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين ، أن غواصي جمعية العقبة قاموا بتنظيف منطقة الشاطئ الجنوبي واستخراج 24 كيساً بوزن إجمالي بلغ  100 كغم تقريبا من النفايات المختلفة.

مؤكداً على أهمية التعاون والجهود المشتركة للمحافظة على نظافة البيئة البحرية في خليج العقبة، الذي يشتهر بشعابه المرجانية الفريدة والمميزة عالميًا.
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