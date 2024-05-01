حملة تنظيف لجوف البحر في محمية العقبة البحرية

احمد الرواشدة

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وأوضح مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة أن الحملتين تأتيان ضمن الفعاليات التوعوية للعام 2024 إذ استهدفت الحملة الأولى الشاطىء الأوسط والحملة الثانية في الشاطىء الجنوبي في محمية العقبة البحرية ، حيث استخرج الفريق المشارك في تنظيف الشاطئ الأوسط 52 كيسًا ، بوزن إجمالي يبلغ 260 كغم من النفايات المتراكمة تحت الماء بأنواعها المختلفة.بدوره أكد رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين ، أن غواصي جمعية العقبة قاموا بتنظيف منطقة الشاطئ الجنوبي واستخراج 24 كيساً بوزن إجمالي بلغ 100 كغم تقريبا من النفايات المختلفة.مؤكداً على أهمية التعاون والجهود المشتركة للمحافظة على نظافة البيئة البحرية في خليج العقبة، الذي يشتهر بشعابه المرجانية الفريدة والمميزة عالميًا.