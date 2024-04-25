تربية العقبة تعقد اجتماعا لضباط ارتباط مبادرة (لمدرستي أنتمي)

أحمد الرواشدة

عقدت مديرية تربية العقبة اجتماعا لضباط ارتباط مبادرة (لمدرستي أنتمي) يمثلون 60 مدرسة في محافظة العقبة.



ويعد هذا الاجتماع الأكبر على مستوى محافظة العقبة منذ اطلاق المبادرة وبحضور مدير التربية الدكتور عبد الوهاب الحجاج ومدارء المديريات والاقسام في التربية ومنسقة المبادرة شيرين الربضي.

اضافة اعلان



واكد الحجاج خلال الاجتماع على أهمية مبادرة “لمدرستي أنتمي” في رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع لتربية جيل واع بأهمية البيئة المدرسية وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.



من جانبها اوضحت منسقة وضابط ارتباط المبادرة شيرين الربضي أن أنشطة المبادرة تهدف إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وبما لا يقتصر على تعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة وأفراد المجتمع المدرسي، مؤكدة أن البيئة المدرسية الآمنة النظيفة والصحية والجاذبة تساعد في إحداث التواصل الفاعل للطالب مع معلميه وأقرانه ومحيطه المدرسي والاجتماعي ، الأمر الذي يحسن أداؤه ويحقق أهداف تعلمه.



وتخلل الإجتماع وضع الأُطر الأساسية للمبادرة الملكية الى جانب مناقشة آخر وأحدث المستجدات وآليات التوثيق في المبادرة، اضافة الى تنظيم مهرجان على مستوى مديريات المملكة في العقبة بهدف لعرضِ أهم إنجازات المدارس خلال السنة الدراسية .