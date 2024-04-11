الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق حملة "العقبة خالية من البلاستيك"

توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة على السيارات في العقبة
توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة على السيارات في العقبة
العقبة- أطلقت مفوضية البيئة في سلطة منطقة العقبة حملة النظافة التوعوية "العقبة خالية من البلاستيك" عبر المعابر الحدودية والجمركية والشواطئ العامة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز وبحضور مفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان.اضافة اعلان

وقالت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة تغريد المعايطة إن الحملة تهدف لحماية البيئة والحفاظ عليها من خلال توزيع النشرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة للزوار القادمين خلال عطلة عيد الفطر السعيد عبر المعابر والمراكز الجمركية والشواطئ العامة في مدينة العقبة.

وأضافت أن الحملة بدأت صباح اليوم في مركز وادي اليتم توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات في شوارع المدينة، مشيرة إلى أنه في الفترة المسائية سيتم توزيع الأكياس الورقية على المخابز الحجرية في المدينة.

ولفتت المعايطة إلى أن السلطة تنفذ هذه الحملة بالتعاون والشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة "اورباسير" المسؤولة عن نظافة مدينة العقبة وبمشاركة متطوعي اللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة ومبادرة حقق ومبادرة اترك أثراً ومتطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فندق - (تعبيرية)

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

استمرار العمل في ميناء العقبة على مدار الساعة خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

جمارك العقبة تفعل خططها لخدمة الزوار خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
احد المنتجعات السياحية في مدينة العقبة

العقبة تستعد لاستقبال آلاف الزوار بالعيد

07 نيسان 2024
اقرأ أيضا
Untitled

معتمر جزائري يؤدي مناسك العمرة برا بواسطة رنو 1966

منذ24 ساعة
فندق - (تعبيرية)

87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

استمرار العمل في ميناء العقبة على مدار الساعة خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
ميناء العقبة - (أرشيفية)

جمارك العقبة تفعل خططها لخدمة الزوار خلال عطلة العيد

09 نيسان 2024
احد المنتجعات السياحية في مدينة العقبة

العقبة تستعد لاستقبال آلاف الزوار بالعيد

07 نيسان 2024
1712326426017323100

أطباق السمك.. زينة موائد العقباويين في رمضان

06 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 