إطلاق حملة "العقبة خالية من البلاستيك"

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

وقالت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة تغريد المعايطة إن الحملة تهدف لحماية البيئة والحفاظ عليها من خلال توزيع النشرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة للزوار القادمين خلال عطلة عيد الفطر السعيد عبر المعابر والمراكز الجمركية والشواطئ العامة في مدينة العقبة.وأضافت أن الحملة بدأت صباح اليوم في مركز وادي اليتم توزيع أكياس قماش صديقة للبيئة خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات في شوارع المدينة، مشيرة إلى أنه في الفترة المسائية سيتم توزيع الأكياس الورقية على المخابز الحجرية في المدينة.ولفتت المعايطة إلى أن السلطة تنفذ هذه الحملة بالتعاون والشراكة مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة "اورباسير" المسؤولة عن نظافة مدينة العقبة وبمشاركة متطوعي اللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة ومبادرة حقق ومبادرة اترك أثراً ومتطوعي هيئة شباب كلنا الأردن.