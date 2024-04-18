الخميس 18 نيسان 2024
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العقبة الخاصة تحذر من موجة غبارية قادمة من مصر

ميناء العقبة - (أرشيفية)
العقبة - (أرشيفية)

حذرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من موجة غبارية قادمة من شمال غرب مصر، يتوقع تأثيرها على محافظة العقبة خلال الساعات القادمة.

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وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إن الموجة سترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات، داعية المواطنين في محافظة العقبة إلى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو.


وأكدت أن مفوضية البيئة في السلطة تتابع الحالة الجوية الغبارية، واتخذت الإجراءات الاحترازية من خلال تخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات وتأكيد إجراءات السلامة العامة.-(بترا)


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