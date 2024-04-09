87 % نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة العيد

أحمد الرواشدة

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وقال الحاج حسن، إن متوسط نسبة حجوزات الفنادق في العقبة وصلت إلى 87% في الفنادق كافة، حيث وصلت إلى 92% في فنادق الخمس نجوم، و87% في فنادق من فئة الأربع نجوم، و83% في فنادق من فئة الثلاث نجوم، ما يشير إلى ارتفاع نسب الإشغال في كافة فنادق العقبة.وبين أن السلطة وضمن استراتيجيتها السياحية واستمراراً للفعاليات الترفيهية خلال نهايات الأسبوع لشهر رمضان المبارك، فقد أعدت على مدار أيام العيد برنامج ليالي العيد في ساحة ومتنزه الثورة العربية الكبرى، والذي يشمل مجموعة من النشاطات والفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات من فرق فنية وعروض مسرحية عائلية وبازار للمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والمنتجات الأسرية وجوائز للأطفال لإدخال البهجة عليهم، إضافة إلى عروض جوية صباحية ومسائية للصقور الملكية ستزين سماء العقبة.وأضاف أن السلطة كانت قد وضعت خطة متكاملة لتشجيع السياحة واستقبال الزوار عبر المعابر الحدودية والجمركية خلال عطلة العيد في المدينة من خلال توفير كوادر لخدمة الشواطئ والساحات وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق والمتنزهات العامة ومراقبة النشاطات الفنية والترويحية في محافظة العقبة وأكدت أن جميع الجهود تهدف لإمتاع الزوار وتدعوهم للاهتمام بنظافة وبيئة العقبة.