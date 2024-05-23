 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"

حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"
حملة تبرع بالدم في العقبة تحت عنوان "استقلالنا حياة"
العقبة- مندوبا عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، افتتح مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني حملة التبرع بالدم لصالح وحدة الدم في المستشفى والتي جاءت بمناسبة عيد الاستقلال تحت عنوان "استقلالنا حياة".اضافة اعلان

ونفذت هذه الحملة بدعم من شركة نافذ للخدمات اللوجستية وتنظيم من صندوق حياة في العقبة، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.

وأثنى الكباريتي على كافة الجهود التي تبذل من أجل التبرع لوحدة الدم التي افتتحت مؤخرا في العقبة تزامنا مع احتفالات الوطن بعيد الاستقلال الثامن والسبعين وبمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأكد الكباريتي أهمية إقامة مثل هذه الحملات التي من شأنها أن تنقذ حياة مواطنين يحتاجون إلى الدم في أوقات حرجة، مقدما الشكر والتقدير لصندوق حياة على تنظيم هذه الحملة ولشركة نافذ للخدمات اللوجستية التي دأبت على تقديم خدمات مجتمعية متعددة في العقبة.

وقال رئيس الهيئة الإدارية في صندوق حياة في العقبة أسامة أبو طالب، إن الصندوق الذي يُعنى بتقديم المنح الدراسية لطلبة الجنوب المتميزين في الجامعات وغير المقتدرين وضمن رؤيته التكاملية لخدمة المجتمع يحرص على أن يمد يد العون والتفاعل مع كافة النشاطات المجتمعية الهادفة إلى خدمة المجتمع ومنها التبرع بالدم الذي يعد إحدى الحاجات الأساسية لإغاثة المرضى في حالات الحاجة الملحة، مشيرا إلى أن الحملة جاءت تزامنا مع عيد استقلال الوطن الثامن والسبعين، مقدما شكره لكافة الجهات التي ساندت هذه الحملة وعملت على إنجاحها.

من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة في شركة نافذ للخدمات اللوجستية أن دعم هذه المبادرة الخيرة جاء إيمانا من إدارة الشركة بأهمية دورها المجتمعي وفلسفة تقديم الخدمة المجتمعية في بيئة عملها، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركة مستمرة وفي كافة القطاعات، مقدما الشكر لمن ساند ودعم إقامة هذه الحملة وعلى رأسهم مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، حيث ساهمت مرتبات الأمن العام بهذه الحملة بفاعلية.

من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن وحدة التبرع بالدم التي تديرها وتشرف عليها مديرية صحة العقبة في مستشفى الشيخ محمد بن زايد تشكل أحد روافد وزارة الصحة في إقليم الجنوب المهمة من حيث خدمة المرضى المحتاجين للدم بشكل دائم، مشيرا إلى أن هناك حاجة مستمرة لتزويد الوحدة بالدم لتكون قادرة على تلبية كافة احتياجات المرضى.

وقال مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في العقبة الدكتور محمد كريشان إن بنك الدم الذي أنشئ في المستشفى مؤخرا يستهدف توفير الدم لكافة المحتاجين في محافظات الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يشعر بالاعتزاز لهذه الجهود الوطنية الرافدة له والتي تمكنه من تقديم الخدمة المثلى لكافة المرضى ورواده من مختلف فئات المجتمع.

يشار إلى أن كميات الدم التي يتم التبرع بها تزود إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، حيث يتم الاحتفاظ بها هناك لتكون جاهزة لتلبية طلبات المرضى، علما أنه يتم صرف بطاقات التأمين الصحي لمدة ستة أشهر لكافة المتبرعين بالدم الذين تنطبق عليهم شروط التبرع.
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