السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الترخيص المتنقل في برقش لعدة أيام

الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)
الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة إربد، غدًا الأحد، وحتى يوم الأربعاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان

وقال رئيس بلدية برقش، خالد الفقيه، لوكالة (بترا)، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وأوضح الفقيه أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في المحافظة.

وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.
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