أكثر من نصف صادرات صناعة إربد تذهب للولايات المتحدة

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وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار/ مارس 2024 (1,120) شهادة مقارنة مع (875) شهادة للفترة ذاتها من العام السابق.وشهد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعا ملحوظا بما نسبته 13.3%، فيما أسهم قطاع الصناعات الهندسية بتخفيف حدة التراجع العام، وذلك بعدما نما بنسبة ملحوظة تجاوزت الضعفين خلال شهر آذار/ مارس من العام الحالي.وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على ما يقارب ثلثي صادرات محافظة إربد (مدينة الحسن الصناعية والسايبر ستي)، بالإضافة إلى الدول العربية والأوروبية.وأشار رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان إلى أن ما حدث من زيادة في الصادرات الوطنية خلال العامين الماضيين ليس فقاعة، مجددا الدعوة لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على زخم الصادرات الذي شهده الأردن، خصوصاً وأن الأردن يمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تؤهله.وعزا أبو حسان الانخفاض بالصادرات بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات المحيكات التي انخفضت مساهمتها من 87% إلى 84% من إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظة إربد.وقال إن صادرات غرفة صناعة إربد إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 62.3%، فيما صادات الغرفة وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 24% لتصل إلى ما يقارب 7.6 مليون دولار، أما صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية فبلغت 71.5% من إجمالي الصادرات.