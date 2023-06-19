بلدية إربد تُزيل حسبة "الجورة" (فيديو)

أحمد التميمي

استفاق أهالي إربد، اليوم الاثنين، على وقع آليات أزالت أحد معالم المدينة الخدماتية الشهيرة التي يعود إنشاؤها إلى 60 عاما مضت وهي حسبة الخضار والفواكه الشهيرة بحسبة "الجورة" بعد انتهاء المهلة النهائية للإخلاء.



ورفضت البلدية إعطاء أي مهلة إضافية لأصحاب المحال التجارية إلى ما بعد عيد الأضحى لإزالة الحسبة، معتبره ذلك محاولة لكسب الوقت للتراجع عن المشروع بعد أن حاول البعض تنفيذ احتجاجات خلال الأيام الماضية لوقف المشروع.



وتأتي أعمال الإزالة بعد موافقة 90% من أصحاب المحال التجارية على الإزالة وتوقيع عقود جديدة مع 52 صاحب محل للانتقال إلى المشروع الجديد بعد الانتهاء منه بداية عام 2026.

اضافة اعلان





يشار إلى أن المشروع سيقام على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة إضافة لشموله بكاميرات مراقبة وحراسة بحيث تفكر البلدية مستقبلا باستغلال سطحه كفناء لمقاهي ومطاعم، وهو ما يتوافق مع سياسية البلدية التي تعتمد على إنشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها القادمة.