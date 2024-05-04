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بلديتا غرب إربد وبني عبيد تنظمان حملة نظافة مشتركة

بلديتا غرب إربد وبني عبيد تنظمان حملة نظافة مشتركة
بلديتا غرب إربد وبني عبيد تنظمان حملة نظافة مشتركة

اربد - الغد - تلتحق ما يقارب 18 آلية و60 عامل وموظف من بلدية غرب اربد، غدا الاحد، ببلدية بني عبيد وبالتحديد منطقة ايدون للسيطرة على الأوضاع البيئية والمكاره الصحية المنتشره في الشوارع والاحياء السكنية.

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وقال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة ان هذه الفزعة تأتي استجابة لنداء بلدية بني عبيد المستحدثة في ظل الأوضاع البيئية التي باتت تنتشر في شوارع اللواء بعد فصلها عن بلدية اربد الكبرى.


وأكد البطاينة انه سيتم رفع ما يقارب 100 طن من النفايات وستبدأ الحملة من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى نهاية الدوام الرسمي.



وأشار إلى أنه سيتم نقل النفايات بعد جمعها من الحاويات إلى مكب الاكيدر، مؤكدا أن هذه الحملة تأتي من باب التشاركية ما بين البلدية وجميع البلديات في المحافظة.


وأوضح البطاينة ان البلدية وللحفاظ على مستوى النظافه في مناطق غرب اربد ستقوم بعمل شفت اخر بعد انتهاء الحملة لجمع النفايات بجميع مناطقها.
وأكد أن البلدية على أهب الاستعداد في تقديم أي مساعدة لاي بلدية أخرى وخصوصا أن البلدية تمتلك الإمكانيات الفنية واللوجستية الكافية في مساندة اي بلدية.



 

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