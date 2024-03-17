الأحد 17 آذار 2024
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14 مخالفة بحق منشآت تجارية في إربد

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تحرير مخالفة

قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، أن عدد المخالفات التي حررت بحق المنشآت التجارية منذ بداية شهر رمضان بلغت 14 مخالفة.

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وأضاف الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن نسبة كبيرة من المخالفات الـ 14 متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية.


وأشار الى أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها بدأت بالاستقرار، فيما شهدت أسعار بعض المواد بالانخفاض.


وبين أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد تستقبل الشكوى عبر خطها الساخن (02/7277715)، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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