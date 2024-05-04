حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية

أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع بلديات اللواء، اليوم السبت، حملة لمكافحة الذباب المنزلي والحشرات.



وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على بؤر تكاثر الذباب المنزلي والحشرات وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.

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وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالاً وحتى بلدة الكريمة جنوباً، وستستمر حتى الانتهاء من جميع المناطق والأحياء، لافتاً إلى أنه سيتم التنويع في أساليب المكافحة باستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة.- (بترا)