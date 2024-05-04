السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية

مكافحة الذباب المنزلي -(أرشيفية)
مكافحة الذباب المنزلي -(أرشيفية)

أطلقت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع بلديات اللواء، اليوم السبت، حملة لمكافحة الذباب المنزلي والحشرات.


وقال مدير الزراعة المهندس محمد النعيم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على بؤر تكاثر الذباب المنزلي والحشرات وأهمها مكبات النفايات وأكوام السماد العضوي وحظائر الأغنام والطرق الزراعية.

اضافة اعلان


وأضاف أن الحملة ستشمل جميع مناطق لواء الأغوار الشمالية من منطقة العدسية شمالاً وحتى بلدة الكريمة جنوباً، وستستمر حتى الانتهاء من جميع المناطق والأحياء، لافتاً إلى أنه سيتم التنويع في أساليب المكافحة باستخدام المبيدات الرفيقة بالبيئة.- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
احدى مدارس لواء الكورة والذي تفتقد مدارسه لمسار التعليم السياحي-(الغد)

هل تتجاوز مدارس الكورة عقبة "التأهيل" لاستحداث مسار التعليم السياحي؟

01 أيار 2024
إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

إعادة فتح طرق غمرتها مياه الأمطار في الشونة الشمالية

09 نيسان 2024
اقرأ أيضا
رسم نموذج يحاكي مشاريع جامعة اليرموك المنوي تنفيذها-(من المصدر)

"اليرموك" تطلق 12 مشروعا استثماريا

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-03 at 12.09.54 PM

"اليرموك" تُطلق المرحلة الأولى من رؤيتها الاستثمارية

منذ23 ساعة
UThcBJiy7MfQSEaJJa9y9GotGvHEU8szjwvNBLCP

العثور على جثة خمسيني داخل مركبة في إربد

02 أيار 2024
بلدية غرب إربد - (أرشيفية)

بلدية غرب إربد تباشر الصيانة الدورية للحدائق والمتنزهات

02 أيار 2024
رئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي يتحدث لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي-(من المصدر)

الكوفحي: "الإدارة المحلية" تقيد 57 صلاحية ممنوحة للمجلس البلدي

01 أيار 2024
فريق "الهندسة الصناعية" باليرموك يحصد المركز الثالث في هاكثون سلاسل الإمداد

فريق "الهندسة الصناعية" باليرموك يحصد المركز الثالث في هاكثون سلاسل الإمداد

01 أيار 2024
افكار و مواقف

آخر تطورات الهدنة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات | منذ15 ساعة
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !
 
 