الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فطر بري يسمم العشرات في إربد

أعراض التسمم - (تعبيرية)
أعراض التسمم - (تعبيرية)
إربد- أصيب العشرات في لواء بني كنانة بالتسمم بعد تناولهم الفطر البري السام، وفق مصدر في مستشفى اليرموك الحكومي.

وقال المصدر إن عشرات الأشخاص راجعوا قسم الطوارئ في المستشفى، وهم يعانون من آلام في البطن والرأس والإسهال والاستفراغ.اضافة اعلان

وأضاف أنه تم تقديم العلاج المناسب لهم وإخراجهم من المستشفى.

وحاولت "الغد" التواصل مع مدير مستشفى اليرموك الدكتور أحمد العكور، إلا أنه لم يُجب على هاتفه.

 وكانت وزارة الصحة، حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري السام.

وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ حملات توعوية حول المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري، لا سيما وأن هناك أنواعا منه ذات درجة سمية عالية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة عدم تناول الفطر البري، إذ إن غالبيته سام، لكن يصعب تمييز الأنواع السامة منه، وبالتالي فإن عدم تناوله نهائيا أسلم.

وأوضحت أن أعراض التسمم الفطري تتراوح بين الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال، وأن التسمم الفطري قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة؛ كالفشل الكلوي أو الكبدي.

وأشارت الوزارة إلى إعدادها نشرة توعوية حول التسمم الفطري تم تعميمها على جميع مديريات الصحة بالمحافظات لإطلاع الكوادر الصحية عليها، فضلا عن تنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالمخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة في المدارس بهذه المخاطر وتجنب تناول الفطر البري.

ولفتت إلى أنه تم التعرف عالميا على 100 صنف من الفطر السام، يصنف 15-20 منها بأنه قاتل، مبينة أن التسمم الفطري يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال وكبار السن.
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